التقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، متين غوراك، الأحد، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، في العاصمة لفكوشا.

وفي حديثه خلال اللقاء تطرق تتار إلى موقف الأمم المتحدة من إنشاء طريق بيله – يغيتلر الذي تريد جمهورية شمال قبرص التركية إنشاءه.

وأضاف: "أين كانت الأمم المتحدة عندما ارتُكبت المجازر بحق الأتراك في القرى؟".

وفي 18 أغسطس/آب الجاري، حاول جنود قوات حفظ السلام الأممية عرقلة مشروع بناء طريق بيله ـ يغيتلر، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص التركية.

من جانبه أكد غوراك أن قبرص "قضية وطنية" بالنسبة إلى تركيا.

وأشار إلى أن طريق بيله – يغيتلر يجري إنشاؤه لتلبية احتياجات إنسانية بحتة.

وأفاد أن موقف قوات حفظ السلام الأممية المخالف لمبدأ الحياد حيال أعمال إنشاء الطريق، "غير مقبول".

كما أعرب عن إدانته الاعتداء "الدنيء" على مسجد "كوبرولو حجي إبراهيم آغا" في مدينة ليماسول بجنوب قبرص اليونانية.

والسبت، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة في شطري قبرص التركية والرومية، أن شخصاً ألقى زجاجة مولوتوف حارقة على مسجد "كوبرولو حجي إبراهيم آغا" في مدينة ليماسول بوقت متأخر من الليلة السابقة، ما ألحق أضراراً في بابه وجدرانه.