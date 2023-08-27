سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد نشر صورته موقوفاً.. حملة ترمب الانتخابية تعلن جمع 7.1 مليون دولار
بعد نشر صورة دونالد ترمب موقوفاً، أعلنت حملته الانتخابية جمع 7,1 مليون دولار منذ نشرها، وهي صورة جعلها ترمب رمزاً للحملة في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024. وقال مسؤول بحملة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحملة لن تركز على مشكلات ترمب القانونية.
بعد نشر صورته موقوفاً.. حملة ترمب الانتخابية تعلن جمع 7.1 مليون دولار
حملة ترمب الانتخابية طبعت الصورة الجنائية التي تعد الآن الصورة الأشهر في التاريخ الأمريكي على قمصان وفناجين وعلب مرطبات وسلع أخرى. / صورة: AFP
27 أغسطس 2023

جمعت حملة دونالد ترمب للانتخابات الرئاسية 7,1 مليون دولار منذ نشر الصورة الجنائية للرئيس الجمهوري السابق بعد توقيفه لفترة قصيرة وإطلاق سراحه بكفالة بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات عام 2020.

وتبنّت الحملة الصورة التي بدا فيها الرئيس السابق متجهماً، وهي صورة جعلها ترمب رمزاً لحملته الانتخابية في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

في هذا الصدد، جُمع "ما يقرب من 20 مليون دولار في الاسابيع الثلاثة الماضية بالتزامن مع توجيه لائحة اتهام في واشنطن وصورة أتلانتا الجنائية"، وفقاً لما قاله متحدث باسم الحملة ستيفن تشونغ لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنه بعد نشر ترمب الصورة في منشور، جُمع "7,1 مليون منذ الخميس (صورة أتلانتا). 4,18 مليون البارحة فقط، وهو أعلى رقم يجري جمعه في يوم منذ انطلاق الحملة".

من الجدير بالذكر أن فريق ترمب طبع الصورة الجنائية التي تعد الآن الصورة الأشهر في التاريخ الأمريكي على قمصان وفناجين وعلب مرطبات وسلع أخرى.

"لن نركّز على المشكلات القانونية"

على صعيد آخر، أعلن مسؤول في حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية، الأحد، أن حملته لن تركز على القضايا المرفوعة ضد ترمب، الذي وُجهت إليه أربع لوائح اتهام تتضمن تهماً جنائية.

وفي مقابلة تليفزيونية مع شبكة "ABC"، قال سيدريك ريتشموند، الرئيس المشارك في حملة بايدن الانتخابية "لن نركز على المشكلات القانونية التي تواجه دونالد ترمب".

ولم يعلّق الرئيس الحالي حتى الآن على الرغم من توجيه 91 تهمة جنائية لترمب تتعلق بدفع أموال مقابل إسكات ممثلة إباحية، والاحتفاظ بوثائق سرية بالمخالفة للقانون، ومحاولة تغيير نتائج انتخابات عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us