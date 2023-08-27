جمعت حملة دونالد ترمب للانتخابات الرئاسية 7,1 مليون دولار منذ نشر الصورة الجنائية للرئيس الجمهوري السابق بعد توقيفه لفترة قصيرة وإطلاق سراحه بكفالة بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات عام 2020.

وتبنّت الحملة الصورة التي بدا فيها الرئيس السابق متجهماً، وهي صورة جعلها ترمب رمزاً لحملته الانتخابية في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

في هذا الصدد، جُمع "ما يقرب من 20 مليون دولار في الاسابيع الثلاثة الماضية بالتزامن مع توجيه لائحة اتهام في واشنطن وصورة أتلانتا الجنائية"، وفقاً لما قاله متحدث باسم الحملة ستيفن تشونغ لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنه بعد نشر ترمب الصورة في منشور، جُمع "7,1 مليون منذ الخميس (صورة أتلانتا). 4,18 مليون البارحة فقط، وهو أعلى رقم يجري جمعه في يوم منذ انطلاق الحملة".

من الجدير بالذكر أن فريق ترمب طبع الصورة الجنائية التي تعد الآن الصورة الأشهر في التاريخ الأمريكي على قمصان وفناجين وعلب مرطبات وسلع أخرى.

"لن نركّز على المشكلات القانونية"

على صعيد آخر، أعلن مسؤول في حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية، الأحد، أن حملته لن تركز على القضايا المرفوعة ضد ترمب، الذي وُجهت إليه أربع لوائح اتهام تتضمن تهماً جنائية.

وفي مقابلة تليفزيونية مع شبكة "ABC"، قال سيدريك ريتشموند، الرئيس المشارك في حملة بايدن الانتخابية "لن نركز على المشكلات القانونية التي تواجه دونالد ترمب".

ولم يعلّق الرئيس الحالي حتى الآن على الرغم من توجيه 91 تهمة جنائية لترمب تتعلق بدفع أموال مقابل إسكات ممثلة إباحية، والاحتفاظ بوثائق سرية بالمخالفة للقانون، ومحاولة تغيير نتائج انتخابات عام 2020.