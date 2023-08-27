أعلن وزير التربية الفرنسي غابريال أتال، الأحد، حظر "ارتداء العباءة في المدارس" في فرنسا، مشدّداً على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمديري المدارس.

وكشف أتال في تصريح لقناة "تي إف 1" أنه يسعى "اعتباراً من الأسبوع المقبل" إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر، مؤكداً أن "العلمانية هي حرية تحرير الذات من خلال المدرسة".

ويعتبر أتال، الذي تولّى حقيبة التربية الوطنية والشباب في نهاية يوليو/تموز، أن ارتياد المدرسة بالعباءة "مظهر ديني يرمي إلى اختبار مدى مقاومة الجمهورية على صعيد ما يجب أن تشكّله المدرسة من صرح علماني".

وأضاف في تصريحه لقناة "تي إف 1" الأحد "لدى دخولكم صفاً مدرسياً، يجب أن لا تكونوا قادرين على معرفة ديانة التلاميذ بمجرّد النظر إليهم".

وازدادت الانتهاكات للعلمانية منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي في عام 2020 قرب مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120% بين العامين الدراسيين2021-2022 و2022-2023، حسب مذكرة لأجهزة الدولة.