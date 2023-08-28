سياسة
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"غزو الفئران".. روما تطلق حملة لمكافحة 7 ملايين فأر تدفقت إلى المدينة
أطلقت السلطات الإيطالية حملة جديدة لمكافحة جيش الفئران الذي غزا مدينة روما، لا سيما محيط مدرج الكولوسيوم التاريخي.
"غزو الفئران".. روما تطلق حملة لمكافحة 7 ملايين فأر تدفقت إلى المدينة
الفئران تغزو درج الكولوسيوم التاريخي وسط مدينة روما الإيطالية. / صورة: AFP
28 أغسطس 2023

انتشرت في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجيش من الفئران والجرذان يتدفق في محيط مدرج الكولوسيوم التاريخي وسط مدينة روما الإيطالية.

دفع ذلك السلطات إلى اتخاذ إجراءات جديدة وإطلاق حملة لمكافحة القوارض في المدينة، التي قُدّر عددها بنحو 7 ملايين.

وقالت سابرينا ألفونسي مستشارة البيئة بروما إنّ "تدخلاً خاصاً" بدأ تحت إشراف شركة التنظيف وجمع النفايات في المدينة لتخليصها من الفئران حتى يستطيع الناس زيارة الكولوسيوم بسلام.

ويُعَدّ الموقع الذي يقع في قلب روما من بين مواقع الجذب السياحي الأكثر شعبية في أوروبا.

ونصَب عمال البلدية فخاخاً حول الموقع ورفعوا القمامة المهملة، كما تفقّدوا فتحات الصرف بحثاً عن القوارض في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكرت المدينة في بيان السبت.

وفي منشور لها على صفحتها على فيسبوك أوضحت ألفونسي أن "ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام وتدفق السياح أدّيا إلى تراكم كمية كبيرة من النفايات، معظمها من الزجاجات البلاستيكية، في المناطق المحيطة بالمدرج، وخصوصاً في الحدائق والمناطق الظليلة تحت الأشجار".

وعلى عكس مناطق مثل قلعة سانت أنجيلو ومتاحف الفاتيكان، فإنّ المنطقة المحيطة بالمدرج التاريخي لا تعاني عادة من مشكلة كبيرة مع الفئران.

لكن أزمة القمامة متفاقمة منذ سنوات في المدينة، لدرجة أن الخنازير البرية توجد بشكل منتظم في المناطق السكنية، حيث يجتذبها تراكم القمامة.

وإلى جانب روما، تعاني مدن أخرى في العالم من "غزو الفئران"، على غرار مدينة نيويورك الأمريكية وكذلك العاصمة الفرنسية باريس ومدينة ويلز البريطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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