استهدف قصف إسرائيلي، فجر الاثنين، مطار حلب الدولي شمالي سوريا، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وقالت وزارة دفاع النظام السوري، اليوم الاثنين، إنّ "عدواناً" جوياً إسرائيلياً أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام: "في نحو الساعة 4:30 (1:30 ت.غ) من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، وأدى العدوان إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعقيب، ونادراً ما يؤكّد تنفيذ ضربات في سوريا.