سياسة
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سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويُخرِج مدرّجه عن الخدمة
أعلنت وزارة دفاع النظام السوري خروج مطار حلب عن الخدمة جرّاء قصف جوي إسرائيلي استهدفه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويُخرِج مدرّجه عن الخدمة
 صورة أرشيفية لمطار حلب. / Others
28 أغسطس 2023

استهدف قصف إسرائيلي، فجر الاثنين، مطار حلب الدولي شمالي سوريا، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وقالت وزارة دفاع النظام السوري، اليوم الاثنين، إنّ "عدواناً" جوياً إسرائيلياً أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام: "في نحو الساعة 4:30 (1:30 ت.غ) من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، وأدى العدوان إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعقيب، ونادراً ما يؤكّد تنفيذ ضربات في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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