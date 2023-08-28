تعتزم الفرقاطة التركية "TCG Bartın" والفرقاطة " TCG Bandırma" زيارة موانئ جمهورية شمال قبرص التركية في ذكرى عيد النصر.

ووفقاً للبيان الصادر عن قيادة قوات الأمن في جمهورية قبرص الشمالية، فإنه ما بين الساعة 10 و17 من يوم 30 أغسطس/آب 2023، سوف يُفتح أمام الباب امام الناس لزيارة الفرقاطة التركية "TCG Bandırma" التي ترسو في ميناء غازي عثمان باشا ، والفرقاطة التركية " TCG Bartın" التي ترسو في ميناء غيرنه.

وتحتفل الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية يوم 30 أغسطس من كل عام بذكرى يوم النصر والانتصارات المؤزرة التي حققتها قواتها ضد الغزاة في معارك "الهجوم الكبير" ومنطقة دوملوبينار، في الفترة بين 26 و30 أغسطس 1922.