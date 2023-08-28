استضافت مدينة إسطنبول التركية مليوناً و873 ألفاً و97 سائحاً في يوليو/تموز الماضي، لتحقق بذلك أكبر عدد من السياح الأجانب على أساس شهري خلال العقد الأخير.

ووفق بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، استقبلت المدينة التاريخية 8 ملايين و514 ألفاً و806 سياح أجانب خلال أول 7 أشهُر من العام الماضي 2022.

وارتفع عدد السياح في المدينة بنسبة 15% خلال الفترة نفسها من العام الجاري 2023، متجاوزاً 9 ملايين و776 ألف سائح.

كما استقبلت إسطنبول مليوناً و759 ألفاً و506 سياح أجانب في يوليو/تموز من العام الماضي، ووصل عددهم في يوليو 2023 إلى مليون و873 ألفاً و97 سائحاً، مسجلاً نمواً بنسبة 6%.

واحتل الروس المركز الأول بعدد 185 ألفاً و636 سائحاً قدموا إلى إسطنبول في يوليو/تموز المنصرم، تلاهم الألمان بـ135 ألفاً و568 سائحاً، ثم السعوديون ثالثاً بـ135 ألفاً و96 سائحاً.

أمّا في المرتبة الرابعة فقد حل الأمريكيون بـ105 آلاف و41 زائراً، والإيرانيون خامساً بـ97 ألفاً و352 سائحاً، والفرنسيون سادساً بـ69 ألفاً و263 سائحاً، والبريطانيون سابعاً بـ69 ألفاً و6 سياح.

وجاء العراقيون ثامناً بـ51 ألفاً و257 سائحاً، والكويتيون تاسعاً بـ45 ألفاً و854 زائراً، والإسرائيليون عاشراً بـ45 ألفاً و257 سائحاً، ثم في المرتبة الحادية عشرة الهولنديون بـ44 ألفاً و273 سائحاً.

كما استضافت إسطنبول ما يقرب من ثلث إجمالي 26 مليوناً و766 ألفاً و240 سائحاً زاروا تركيا خلال أول 7 أشهُر من العام الجاري.

ووفق بيان سابق لهيئة الإحصاء التركية تجاوزت عائدات قطاع السياحة 12 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.