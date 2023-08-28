سياسة
2 دقيقة قراءة
الأعلى منذ 10 سنوات.. إسطنبول تستقبل 1.8 مليون سائح في يوليو
أظهرت بيانات حديثة لمديرية الثقافة والسياحة التركية استقبال مدينة إسطنبول أكثر من 1.8 مليون سائح أجنبي خلال شهر يوليو/تموز الماضي وحده.
الأعلى منذ 10 سنوات.. إسطنبول تستقبل 1.8 مليون سائح في يوليو
إسطنبول استقبلت 1.8 مليون سائح في يوليو/تموز الماضي. / صورة: AA
28 أغسطس 2023

استضافت مدينة إسطنبول التركية مليوناً و873 ألفاً و97 سائحاً في يوليو/تموز الماضي، لتحقق بذلك أكبر عدد من السياح الأجانب على أساس شهري خلال العقد الأخير.

ووفق بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، استقبلت المدينة التاريخية 8 ملايين و514 ألفاً و806 سياح أجانب خلال أول 7 أشهُر من العام الماضي 2022.

وارتفع عدد السياح في المدينة بنسبة 15% خلال الفترة نفسها من العام الجاري 2023، متجاوزاً 9 ملايين و776 ألف سائح.

كما استقبلت إسطنبول مليوناً و759 ألفاً و506 سياح أجانب في يوليو/تموز من العام الماضي، ووصل عددهم في يوليو 2023 إلى مليون و873 ألفاً و97 سائحاً، مسجلاً نمواً بنسبة 6%.

واحتل الروس المركز الأول بعدد 185 ألفاً و636 سائحاً قدموا إلى إسطنبول في يوليو/تموز المنصرم، تلاهم الألمان بـ135 ألفاً و568 سائحاً، ثم السعوديون ثالثاً بـ135 ألفاً و96 سائحاً.

أمّا في المرتبة الرابعة فقد حل الأمريكيون بـ105 آلاف و41 زائراً، والإيرانيون خامساً بـ97 ألفاً و352 سائحاً، والفرنسيون سادساً بـ69 ألفاً و263 سائحاً، والبريطانيون سابعاً بـ69 ألفاً و6 سياح.

وجاء العراقيون ثامناً بـ51 ألفاً و257 سائحاً، والكويتيون تاسعاً بـ45 ألفاً و854 زائراً، والإسرائيليون عاشراً بـ45 ألفاً و257 سائحاً، ثم في المرتبة الحادية عشرة الهولنديون بـ44 ألفاً و273 سائحاً.

كما استضافت إسطنبول ما يقرب من ثلث إجمالي 26 مليوناً و766 ألفاً و240 سائحاً زاروا تركيا خلال أول 7 أشهُر من العام الجاري.

ووفق بيان سابق لهيئة الإحصاء التركية تجاوزت عائدات قطاع السياحة 12 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us