سياسة
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علييف يستقبل رئيس الأركان التركي في باكو
أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال لقائه رئيس الأركان التركي في العاصمة باكو، أن علاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وتركيا تتطور بنجاح في المجال العسكري وجميع المجالات.
علييف يستقبل رئيس الأركان التركي في باكو
رئيس أذربيجان يلتقي رئيس الأركان التركي في باكو / صورة: AA
28 أغسطس 2023

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين، رئيس هيئة الأركان العامة التركي الفريق أول متين غوراك بالعاصمة باكو.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية أنه جرى خلال اللقاء التأكيد أن علاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وتركيا تتطور بنجاح في المجال العسكري وجميع المجالات.

كما أشار البيان إلى أهمية زيارة غوراك إلى أذربيجان بعد توليه منصبه الجديد بفترة قصيرة، معرباً عن الثقة التامة بأن هذه الزيارة ستخدم تطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد البيان استمرار التعاون الفعال بين المؤسسات العسكرية في أذربيجان وتركيا.

والأحد، التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، الرئيس إلهام علييف، وأجريا مباحثات حول التعاون القائم بين جيشَي أذربيجان وتركيا، إضافةً إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

كما بحث وزير الدفاع التركي مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، قضايا الأمن والتعاون الإقليمي.

وناقش الجانبان تطوير التعاون الثنائي في المجالات العسكرية بمختلف أصعدتها، بالإضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي والمصالح المشتركة.

وأعرب غولر عن سعادته بزيارته الأولى لأذربيجان، البلد الشقيق، بصفته وزيراً للدفاع، منوهاً بالتحالف الاستراتيجي بين البلدين القائم على علاقات الصداقة والأخوة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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