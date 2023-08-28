سياسة
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اليابان تستدعي سفير الصين بسبب "مضايقات هاتفية" إثر تصريف مياه فوكوشيما
أبدت الخارجية اليابانية انزعاجها من المضايقات الهاتفية التي ترد إليها من الصين احتجاجاً على تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية. واستدعت السفير الصيني لحث حكومته على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
اليابان تستدعي سفير الصين بسبب "مضايقات هاتفية" إثر تصريف مياه فوكوشيما
اليابان تطالب الحكومة الصينية باتخاذ إجراءات بشأن المضايقات الهاتفية / صورة: Reuters
28 أغسطس 2023

استدعت وزارة الخارجية اليابانية، الاثنين، السفير الصيني لدى طوكيو، احتجاجاً على المضايقات الهاتفية التي تَرِد من الصين بخصوص تصريف مياه فوكوشيما.

وقالت الوزارة في بيان إن نائب وزير الخارجية، ماساتاكا أوكانو، "استدعى السفير الصيني اليوم (الاثنين) بسبب العدد الكبير من المكالمات الهاتفية المزعجة التي تأتي من الصين بخصوص تصريف مياه فوكوشيما المشعة المعالَجة".

وذكر البيان أن بعض هذه المكالمات تَرِد أيضاً إلى منشآت يابانية في الصين.

وحثَّ أوكانو الحكومة الصينية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة المواطنين اليابانيين.

والخميس الماضي، بدأت اليابان، بتفويض من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تصريف أكثر من مليون لتر من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية التي دمّرها تسونامي عام 2011.

وانتقدت منظمات بيئية ودول مجاورة خطة اليابان. وأبدت الصين معارضتها الشديدة للخطة ووصفتها بـ"الأنانية واللا مسؤولة"، وقرّرت وقف استيراد كل منتجات البحر اليابانية باسم "سلامة الغذاء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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