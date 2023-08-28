استدعت وزارة الخارجية اليابانية، الاثنين، السفير الصيني لدى طوكيو، احتجاجاً على المضايقات الهاتفية التي تَرِد من الصين بخصوص تصريف مياه فوكوشيما.

وقالت الوزارة في بيان إن نائب وزير الخارجية، ماساتاكا أوكانو، "استدعى السفير الصيني اليوم (الاثنين) بسبب العدد الكبير من المكالمات الهاتفية المزعجة التي تأتي من الصين بخصوص تصريف مياه فوكوشيما المشعة المعالَجة".

وذكر البيان أن بعض هذه المكالمات تَرِد أيضاً إلى منشآت يابانية في الصين.

وحثَّ أوكانو الحكومة الصينية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة المواطنين اليابانيين.

والخميس الماضي، بدأت اليابان، بتفويض من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تصريف أكثر من مليون لتر من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية التي دمّرها تسونامي عام 2011.

وانتقدت منظمات بيئية ودول مجاورة خطة اليابان. وأبدت الصين معارضتها الشديدة للخطة ووصفتها بـ"الأنانية واللا مسؤولة"، وقرّرت وقف استيراد كل منتجات البحر اليابانية باسم "سلامة الغذاء".