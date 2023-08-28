أثار تصريح وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال، بشأن لبس العباءة (اللباس الطويل)، استياء الجالية المسلمة في فرنسا.

وقال أتال، الأحد، في تصريح لتليفزيون TF1 المحلي، إنه لن يسمح بعد الآن بارتداء العباءة في الصفوف المدرسية.

وأبدى عبد الله زكري، نائب رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، استغرابه من تصريح الوزير.

وأعرب زكري عن أمله أن يكون أتال قد استشار المرجعيات الدينية قبل اتخاذ قرار كهذا، قائلاً: "العباءة ليست لباساً دينياً، إنها شكل من أشكال الموضة".

وأضاف: "عندما تذهبون إلى المتاجر ترون العباءة، وهي عبارة عن لباس طويل فضفاض. إنها ليست لباساً دينياً".

وشدد على أن العباءة لا يمكن قبولها كرمز ديني، داعياً وزارة التربية إلى إصدار بيان توضح فيه سبب أو الأسباب التي دفعته لحظر العباءة في المدارس.

بدوره رد المحامي آصف عارف، أحد محامي نقابة المحامين في باريس، على تصريح أتال بطريقة ساخرة.

وقال عارف في منشور: "فرنسا جمهورية إسلامية وعلى رأسها وزير التربية الإسلامية غابرييل أتال".

وأضاف أن "(أتال) لديه القدرة على الإفتاء فيما إذا كان اللباس دينياً أم لا وفق العلمانية".

والأسبوع الماضي، نشرت وزارة التربية الفرنسية بياناً عن التقرير الخاص بازدياد انتهاكات العلمانية في المدارس.

وجاء في النص أن "انتهاكات العلمانية زادت بنسبة 150%" في السنوات الأخيرة، حيث يرتدي الطلاب والطالبات ملابس تشبه العباءة والسترة.

ورأت الوزارة أن ذلك يتعارض مع قانون العلمانية الذي صدر عام 2004 ويحظر الرموز الدينية في المدارس.

وتحظر فرنسا في الوقت الراهن الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية، إذ تعد اللباس الطويل الذي ترتديه الفتيات المسمى بالعباءة "رمزاً دينياً".

ومع صدور قانون العلمانية عام 1905، سلكت فرنسا طريق الفصل بين الدين وشؤون الدولة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1989، طردت 3 طالبات من المدرسة الإعدادية من المدرسة لرفضهن خلع الحجاب، ودخل هذا الحدث الأدب السياسي للبلاد باسم "قضايا حجاب كريل".

من ناحية أخرى، قررت المحكمة الإدارية العليا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 أن حمل الطلاب رموزاً تكشف عن انتمائهم الديني لا يخالف العلمانية.

كانت قضية الحجاب موضوع نقاش في البلاد لسنوات كثيرة، وفي عام 2004 حُظر استخدام الرموز الدينية في جميع المدارس الابتدائية والثانوية العامة.

وتشمل الرموز الدينية "الحجاب"، وأكثر من تضرر من الحظر الفتيات المسلمات المحجبات، وذكور السيخ المعممين.