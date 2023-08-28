سياسة
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تركيا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي خلال أيام
أعلن مسؤول تركي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي مع السعودية خلال الأيام المقبلة. وتسعى أنقرة للحصول على المزيد من الحصص من مشاريع المملكة في إطار "رؤية السعودية 2030" من خلال التعاون الناشئ بين البلدين بعد زيارة الرئيس أردوغان لجدّة الشهر الماضي.
تركيا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي خلال أيام
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف والوفد المرافق له في العاصمة التركية أنقرة / صورة: AA
28 أغسطس 2023

أعلن مسؤول تركي، الاثنين، أن بلاده ستوقّع مع السعودية مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك في تصريح لوزير التجارة عمر بولات، بعد لقائه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف والوفد المرافق له، بالعاصمة أنقرة، على منصة "إكس".

وأفاد بولات بأن أنقرة ستنفّذ "خطة قوية لزيادة التجارة بين السعودية وتركيا، وخاصة الاستثمارات المتبادلة في قطاع التصنيع. وفي هذا الإطار، سنوقع خلال الأيام المقبلة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال استراتيجيات التصدير والشراكات القطاعية".

وأكّد الوزير التركي أن بلاده ستسعى للحصول على المزيد من الحصص من مشاريع المملكة عبر مواصلة العمل مع الجانب السعودي في إطار "رؤية السعودية 2030"، وعلى هامش التعاون الناشئ بين البلدين بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جدة في يوليو/تموز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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