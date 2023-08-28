أعلن مسؤول تركي، الاثنين، أن بلاده ستوقّع مع السعودية مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك في تصريح لوزير التجارة عمر بولات، بعد لقائه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف والوفد المرافق له، بالعاصمة أنقرة، على منصة "إكس".

وأفاد بولات بأن أنقرة ستنفّذ "خطة قوية لزيادة التجارة بين السعودية وتركيا، وخاصة الاستثمارات المتبادلة في قطاع التصنيع. وفي هذا الإطار، سنوقع خلال الأيام المقبلة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال استراتيجيات التصدير والشراكات القطاعية".

وأكّد الوزير التركي أن بلاده ستسعى للحصول على المزيد من الحصص من مشاريع المملكة عبر مواصلة العمل مع الجانب السعودي في إطار "رؤية السعودية 2030"، وعلى هامش التعاون الناشئ بين البلدين بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جدة في يوليو/تموز.