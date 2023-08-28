تبذل فرق الإطفاء في اليونان جهوداً مضنية الاثنين لإخماد حريق هائل أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصاً في الأيام العشرة الماضية، وهو أكبر حريق غابات في أوروبا خلال هذا الصيف، إذ تسببت موجات الحر غير المسبوقة في اندلاع حرائق في أنحاء القارة.

وتمدد الحريق الذي بدأ قرب مدينة ألكساندروبوليس وخرج عن السيطرة في منطقة إيفروس بشمال شرق اليونان، وزادت قوته بفعل الرياح العاتية وارتفاع درجات الحرارة. وجميع الوفيات حتى الآن من المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا يختبئون في الغابة باستثناء شخص واحد فقط.

وقال بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة في إفادة دورية "هذا تعريف ما نصفه بأنه حريق هائل"، مشيراً إلى أن وزراء في الحكومة زاروا المنطقة لتقييم الأضرار.

وأضاف: "ما زال الخطر مرتفعاً، وبالتالي تبقى خدمات الإطفاء في حالة تأهب قصوى".

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء البرلمان تأثير الحرائق المدمرة واستعدادات الدولة يوم الخميس.

وأفادت وكالة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي إن حريق إيفروس أتى على أكثر من 77 ألف هكتار من الأراضي، ما يجعله واحداً من أكبر الحرائق على أراضي القارة الأوروبية منذ سنوات.

حريق غابة داديا خارج السيطرة

في السياق ذاته، ما زال الحريق الذي طال غابة داديا، وهي محمية وطنية معروفة بكونها موطناً طبيعياً لأنواع كثيرة من الطيور الجارحة، في شمال شرق اليونان، "خارج السيطرة"، وفق ما أعلن رجال الإطفاء الاثنين.

وقال متحدث باسم رجال الإطفاء لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحريق ما زال خارج السيطرة" مشيراً إلى أن "نحو 500 رجل إطفاء تدعمهم 100 مركبة وسبع طائرات وثلاث مروحيات يكافحون النيران".

والأسبوع الماضي، قال رئيس بلدية مدينة سوفلي بانايوتيس كالاكيكوس إن "الأضرار البيئية لا تحصى جراء هذا الحريق". وتعد غابة داديا حيوية للاقتصاد المحلي، لأنها تدعم أنشطة الغابات وتربية النحل والسياحة.

ووفقاً لخبراء، فإن الغطاء النباتي كثيف للغاية في هذه المنطقة لدرجة أن النيران غالباً ما تكون غير مرئية، كما أن المياه التي يلقيها رجال الإطفاء لا تصل في كثير من الأحيان إلى البؤر المشتعلة.

وفي شمال أثينا، يواصل الحريق الاثنين التمدد لليوم السادس على التوالي في جبل بارنيثا، إذ يأتي على الغطاء النباتي في المنطقة التي تعتبر رئة خضراء للعاصمة أثينا، بحسب إدارة الإطفاء التي أشارت إلى أن "270 من رجال الإطفاء وقاذفة مياه ومروحية يكافحون النيران هناك".

واليونان معرضة بشكل خاص للحرائق في الصيف، وتقول الحكومة إنها ناتجة عن التغيّر المناخي.

ومنذ بداية العام أتت الحرائق على أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي في اليونان بحسب تقديرات المرصد الوطني، ما يزيد ثلاثة أضعاف عن المتوسط السنوي منذ 2006، وفق أرقام المرصد الأوروبي لحرائق الغابات.