قال رئيس هيئة الأركان العامة التركي متين غوراك خلال لقائه وزير الدفاع الأذربيجاني زاكر حسنوف في العاصمة باكو، إن التعاون العسكري بين تركيا وأذربيجان يتطور بشكل متصاعد باستمرار.

وشدد على أن التعاون العسكري سيعزز وحدة البلدين ويخلق فرصاً جديدة، معرباً عن ثقته بأن علاقات الأخوة والصداقة المتينة بين البلدين ستصبح أقوى مستقبلاً.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، الاثنين، أن حسنوف هنأ غوراك بمنصبه الجديد، وأعرب عن تعازي بلاده لتركيا في استشهاد جندي في منطقة عملية "المخلب – القفل" شمالي العراق.

وذكر حسنوف أن العلاقات بين البلدين ارتقت إلى مستوى التحالف مع إعلان شوشة، مبيناً أن التعاون في المجال العسكري بين البلدين تطور في هذا السياق.

كما التقى غوراك نظيره الأذربيجاني كريم ولييف، إذ بحثا المناورات المشتركة وجهود توسيع التعاون العسكري.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف غوراك بالعاصمة باكو.