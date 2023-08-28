سياسة
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كبير مستشاري أردوغان: لدى تركيا شكوك في استمرار اتفاقية الحبوب بدون روسيا
قال السفير عاكف تشاغاطاي قليج، كبير مستشاري الرئيس التركي إن لدى أنقرة شكوكاً حول إمكانية استمرار اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود بدون روسيا، لافتاً إلى أن الجانب الروسي رغم انسحابه من الاتفاقية، فإنه يستطيع الاستمرار إذا جرى استيفاء شروط معينة.
كبير مستشاري أردوغان: لدى تركيا شكوك في استمرار اتفاقية الحبوب بدون روسيا
كبير مستشاري الرئيس التركي عاكف تشاغاطاي قليج / صورة: AA
28 أغسطس 2023

أكد السفير عاكف تشاغاطاي قليج، كبير مستشاري الرئيس التركي أن لدى أنقرة شكوكاً حول إمكانية استمرار اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود بدون روسيا.

جاء ذلك في مقابلة على قناة "NTV" المحلية، الاثنين، أشار فيها إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يولي أهمية خاصة للاتفاقية.

ولفت إلى أن الجانب الروسي رغم انسحابه من الاتفاقية، إلا أنه أكد أنه يستطيع الاستمرار إذا جرى استيفاء شروط معينة ينتظرها، مبيناً أن الجانب الأوكراني لم يظهر موقفاً سلبياً بشأن استمرار المفاوضات.

وشدد على أن أولويتهم تتمثل في مواصلة النموذج الحالي لممر الحبوب، مضيفاً: "حالياً لا نفكر ببديل أو طريق آخر، ولدينا شكوك بشأن إمكانية استمرار الاتفاقية بدون روسيا، لذلك فإن جهودنا مُنصبّة على إعادة عمل الاتفاقية مجدداً".

وأوضح أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيجري زيارة إلى روسيا، وستكون اتفاقية ممر الحبوب من القضايا الرئيسية التي سيبحثها.

وفي رده على سؤال حول وجود وضوح بشأن خطة لعقد لقاء بين الرئيسين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على المدى القصير، أكد قليج أن الأولوية هي ضمان لقاء أردوغان وبوتين وجهاً لوجه في أقرب وقت ممكن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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