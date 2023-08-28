سياسة
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"ترينديول" التركية تسرّع جهودها لبدء عملياتها في دول الخليج
أعلنت شركة "ترنديول" التركية، تسريع جهودها لإطلاق عملياتها في دول الخليج، وعرض منتجات الباعة الأتراك في السوق الخليجية. وأطلقت الشركة موقعها الإلكتروني وتطبيقها باللغة الإنجليزية في الإمارات والسعودية، وستُضاف اللغة العربية نهاية أغسطس/آب.
"ترينديول" التركية تسرّع جهودها لبدء عملياتها في دول الخليج
رئيس مجموعة "ترنديول" تشاغلايان تشتين، في تصريح صحفي، الأحد من دوسولدورف الألمانية. / صورة: AA
28 أغسطس 2023

تسرّع شركة "ترينديول" للتسوق الإلكتروني في مباشرة عملياتها في دول الخليج، وعرض المنتجات التركية في السوق الخليجية.

وقال رئيس مجموعة "ترنديول" تشاغلايان تشتين، في تصريح صحفي، الأحد من دوسولدورف الألمانية، إن الشركة تخطط مع المنتجين الأتراك لزيادة الإنتاج المحلي وفتح إمكانات تركيا أمام العالم.

وأردف في هذا الصدد: "لقد سرعنا جهودنا لبدء عملياتنا في دول الخليج، إذ إن هناك اهتماماً كبيراً بالسلع التركية في هذه المنطقة".

كما أعلن تشتين أن عمليات التصدير الإلكترونية الخاصة بترينديول ستنطلق من الإمارات والسعودية.

وأضاف أن الشركة أطلقت موقعها الإلكتروني وتطبيقها باللغة الإنجليزية الأسبوع الماضي في الإمارات والسعودية، وستضاف خاصية اللغة العربية نهاية أغسطس/آب.

وأشار تشتين إلى أن تطبيق الشركة احتل المركز الأول في تصنيف تطبيقات التجارة الإلكترونية بدبي في وقت وجيز، مؤكداً ثقته بتحقيق هذا النجاح في السعودية بعد إضافة خاصية اللغة العربية للتطبيق.

كما أشار تشتين إلى إن ترنديول ستمكّن المصنعين والباعة الأتراك من تصدير سلعهم إلى دول الخليج، قائلاً: "نهدف إلى الوصول إلى 4.5 مليون عميل بالمنطقة بحلول عام 2024".

من الجدير بالذكر أن لدى ترنديول مستودعاً في دبي للعمليات الدولية.

ووقّعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة فواز الحكير المساهمة السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، تنص على التعاون على عرض السلع المنتجة بتركيا لعملاء السوق السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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