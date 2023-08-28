سياسة
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"تهيئةً لاجتماعات الأمم المتحدة".. رئيس قبرص التركية يستقبل نائب غوتيريش
استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، الاثنين، نائب أمين عام الأمم المتحدة المسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا، ميروسلاف جينسا في القصر الرئاسي بالعاصمة لفكوشا.
"تهيئةً لاجتماعات الأمم المتحدة".. رئيس قبرص التركية يستقبل نائب غوتيريش
نائب أمين عام الأمم المتحدة المسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار. / صورة: AA
28 أغسطس 2023

استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، الاثنين، نائب أمين عام الأمم المتحدة المسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا ميروسلاف جينسا في القصر الرئاسي بالعاصمة لفكوشا.

وحضر اللقاء الذي استغرق قرابة الساعة ونصف الساعة، مسؤولون من جمهورية شمال قبرص التركية وآخرون من الجانب الأممي.

وقال تتار في تصريحات صحفية إنه أجرى "لقاء جيداً" مع المسؤول الأممي.

وأكّد تتار أن زيارة جينسا إلى شمال قبرص التركية بمنزلة تهيئة الأرضية اللازمة لاجتماعات الأمانة العامة للأمم المتحدة، المزمع عقدها في نيويورك الشهر القادم.

بدوره، أكد جينسا أنه أجرى لقاء "مثمراً للغاية" مع تتار، إذ بحثا المواضيع "ذات الفائدة المشتركة".

وأضاف أنه نقل إلى تتار مدى الأهمية التي يوليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقضية القبرصية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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