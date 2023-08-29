سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الصناعة السعودي: نثق بالمستثمرين الأتراك ونسعى للتعاون المشترك
التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مجموعة من رجال الأعمال في أنقرة، كما اجتمع الوزير السعودي مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووقَّع مذكرة تفاهم مشتركة، فيما بحث مع وزير التجارة التركي عمر بولات فُرص التعاون التجاري وتنميته.
وزير الصناعة السعودي: نثق بالمستثمرين الأتراك ونسعى للتعاون المشترك
الوزير السعودي بندر الخريف خلال اجتماعه مع اتحاد الغرف والبورصات التركية / صورة: AA
29 أغسطس 2023

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن بلاده تثق بالمستثمرين الأتراك وتأمل أن تستفيد تركيا من الفرص في المملكة.

جاءت تصريحات الخريف الاثنين، عقب اجتماع طاولة مستديرة تركي-سعودي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة رفعت حصار جكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية ورجال أعمال من كلا البلدين.

وشدد الوزير السعودي على أن زيارته تهدف إلى تعريف المستثمرين الأتراك بالفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، خصوصاً قطاع الصناعة والتعدين، وإبراز أهميتها.

وقال: "نثق بالمستثمرين الأتراك ونأمل بكل صدق أن تستفيد تركيا من هذه الفرص".

وأضاف: "نولي التعاون بين البلدين أهمية كبيرة، وسنبذل قصارى جهدنا لاستكماله في مجال الصناعة والتعدين".

وأكد الخريف أن العلاقات بين تركيا والسعودية جيدة للغاية، وأن زعيمَي البلدين أيضاً يوليان تطوير العلاقات أهمية كبيرة.

وشدد على ضرورة تحويل العلاقات بين البلدين إلى علاقات استراتيجية، مشيراً إلى أن السعودية ترغب في تطوير اقتصادها وفق رؤية عام 2030 في قطاعات مختلفة وليس النفط فقط.

وأضاف: "أشكركم على المشاركة الكبيرة في الاجتماع، وننتظركم في السعودية قريباً، ورؤية استثماراتكم في أراضينا".

رفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار

وبدوره صرح رفعت حصار جكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية بأنهم يتوقعون رفع التبادل التجاري بين أنقرة والرياض إلى 30 مليار دولار على المديين المتوسط والبعيد.

وأضاف حصار جكلي أوغلو أنهم يتوقعون نمواً كبيراً في التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح أنه وبفضل الزخْم الحاليّ في العلاقات بين أنقرة والرياض يتوقعون ارتفاع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى، وإلى 30 مليار دولار على المديين المتوسط والبعيد.

وأكد أن عالم الأعمال التركي مستعدّ للانخراط في المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا والسياحة والنقل والطاقة وغيرها من المشاريع التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.

وفي سياق متصل قال حصار جكلي أوغلو إنّ تركيا شهدت حتى اليوم استثمارات سعودية مباشرة بقيمة مليارَي دولار.

في المقابل نفّذت شركات المقاولات التركية حتى الآن مشاريع بقيمة 25 مليار دولار داخل المملكة، حسب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية.

وبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر الخريف، الاثنين، زيارة لتركيا التقى خلالها عدداً من المسؤولين الأتراك على رأسهم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إذ وقَّع كلاهما مذكرة تفاهم تمهد الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التعدين.

كما التقى الوزير الخريف مع وزير التجارة التركي عمر بولات وبحثا فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية، ولفت الوزير السعودي إلى أن زيارته لتركيا ستستغرق 5 أيام يلتقي خلالها مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us