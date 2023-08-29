أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن بلاده تثق بالمستثمرين الأتراك وتأمل أن تستفيد تركيا من الفرص في المملكة.

جاءت تصريحات الخريف الاثنين، عقب اجتماع طاولة مستديرة تركي-سعودي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة رفعت حصار جكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية ورجال أعمال من كلا البلدين.

وشدد الوزير السعودي على أن زيارته تهدف إلى تعريف المستثمرين الأتراك بالفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، خصوصاً قطاع الصناعة والتعدين، وإبراز أهميتها.

وقال: "نثق بالمستثمرين الأتراك ونأمل بكل صدق أن تستفيد تركيا من هذه الفرص".

وأضاف: "نولي التعاون بين البلدين أهمية كبيرة، وسنبذل قصارى جهدنا لاستكماله في مجال الصناعة والتعدين".

وأكد الخريف أن العلاقات بين تركيا والسعودية جيدة للغاية، وأن زعيمَي البلدين أيضاً يوليان تطوير العلاقات أهمية كبيرة.

وشدد على ضرورة تحويل العلاقات بين البلدين إلى علاقات استراتيجية، مشيراً إلى أن السعودية ترغب في تطوير اقتصادها وفق رؤية عام 2030 في قطاعات مختلفة وليس النفط فقط.

وأضاف: "أشكركم على المشاركة الكبيرة في الاجتماع، وننتظركم في السعودية قريباً، ورؤية استثماراتكم في أراضينا".

رفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار

وبدوره صرح رفعت حصار جكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية بأنهم يتوقعون رفع التبادل التجاري بين أنقرة والرياض إلى 30 مليار دولار على المديين المتوسط والبعيد.

وأضاف حصار جكلي أوغلو أنهم يتوقعون نمواً كبيراً في التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح أنه وبفضل الزخْم الحاليّ في العلاقات بين أنقرة والرياض يتوقعون ارتفاع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى، وإلى 30 مليار دولار على المديين المتوسط والبعيد.

وأكد أن عالم الأعمال التركي مستعدّ للانخراط في المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا والسياحة والنقل والطاقة وغيرها من المشاريع التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.

وفي سياق متصل قال حصار جكلي أوغلو إنّ تركيا شهدت حتى اليوم استثمارات سعودية مباشرة بقيمة مليارَي دولار.

في المقابل نفّذت شركات المقاولات التركية حتى الآن مشاريع بقيمة 25 مليار دولار داخل المملكة، حسب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية.

وبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر الخريف، الاثنين، زيارة لتركيا التقى خلالها عدداً من المسؤولين الأتراك على رأسهم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إذ وقَّع كلاهما مذكرة تفاهم تمهد الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التعدين.

كما التقى الوزير الخريف مع وزير التجارة التركي عمر بولات وبحثا فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية، ولفت الوزير السعودي إلى أن زيارته لتركيا ستستغرق 5 أيام يلتقي خلالها مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص.