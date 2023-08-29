أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها نشر آلاف الطائرات المسيّرة خلال العامين المقبلين لمواجهة التفوق الصيني على مستوى كمية العتاد العسكري، وفق ما كشفته مسؤولة عسكرية يوم الاثنين.

وأشارت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس أن التفوق الأساسي للصين هو "الكمية، عدد أكبر من السفن، عدد أكبر من الصواريخ، عدد أكبر من العناصر".

وقالت خلال مؤتمر للتقنية العسكرية في واشنطن إنّ بلادها تعتزم مواجهة التفوق الكمّي الصيني بتفوّق كمّي خاص بها، "لكن التخطيط (لمواجهته) سيكون أصعب، ضربه سيكون أصعب، هزيمته ستكون أصعب".

وكشفت أن الهدف هو "نشر أنظمة مستقلّة مستنزِفة بمقدار آلاف في مجالات مختلفة خلال الأشهُر الـ18 إلى الـ24 المقبلة".

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أبرز التحديات التي تواجهها عالمياً في مجالات عدة، وأكد مسؤولوها غير مرة سعيهم لتفادي أي مواجهة مباشرة معها، خصوصاً في الخلاف بشأن تايوان.

وفي الوقت الذي تتمتع فيه جزيرة تايوان بحكم ذاتي ودعم أمريكي، تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت بإعادتها إلى كنفها بالقوة إن لزم الأمر.