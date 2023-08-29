سجلت الشرطة الألمانية 258 جريمة ضد المسلمين في النصف الأول من عام 2023، حسب أرقام صادرة عن البرلمان.

ونشرت وزارة الداخلية الألمانية هذه الأرقام، يوم الاثنين، رداً على سؤال برلماني طرحه حزب اليسار المعارض.

وحسب المعلومات التي قدمتها الوزارة، فإن الحالات شملت جرائم الكراهية، ورسائل التهديد، والاعتداءات اللفظية والجسدية، والتخريب أو الإضرار بالممتلكات.

وتعرض أكثر من 12 مسجداً للهجوم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، كما تعرض عشرات من المسلمين للاعتداء الجسدي أو المضايقة اللفظية في الشوارع أو في الأماكن العامة. وأُصيب 17 شخصاً في هذه الهجمات.

وأُبلغ عن نحو 124 حالة من هذه الحالات بين يناير ومارس/آذار من هذا العام، وسُجلت 134 حالة أخرى بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

وقال مسؤولون بوزارة الداخلية إنه رغم فتح تحقيقات جنائية ضد عدد من المشتبه بهم، لم يُعتقل أي شخص حتى الآن.

تزايد العنصرية وكراهية الأجانب

ارتُكب معظم الجرائم في ولايات شرق ألمانيا، المعقل التقليدي لأحزاب اليمين المتطرف، حسب التقرير.

لكن عشرات جرائم الكراهية أيضاً سُجلت في العاصمة برلين، والمدن الغربية مثل كولونيا وفرانكفورت وميونيخ.

وتشهد ألمانيا ازدياد العنصرية وكراهية الأجانب في السنوات الأخيرة، تغذّيها دعاية الجماعات اليمينية المتطرفة والمعادية للمسلمين، بما في ذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض.

يشار إلى أن ألمانيا، التي يزيد عدد سكانها على 84 مليون نسمة، تضم ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا.

ويعيش فيها ما يقرب من 5 ملايين مسلم، حسب الأرقام الرسمية.