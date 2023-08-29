أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء عن إدانته "الاضطهاد" الذي تمارسه روسيا تجاه تتار القرم.

وشدد بلينكن في تدوينة على منصة "إكس": "تُدين الولايات المتحدة بشدة الاضطهاد المستمر بحق تتار القرم من سلطات الاحتلال الروسية، بما في ذلك الموجة الجديدة من الاعتقالات والاحتجازات الجماعية".

وأكد بلينكن ضرورة أن تضع روسيا حداً لمعاملتها المذكورة تجاه تتار القرم واحتلالها أوكرانيا.

وطالب بلينكن بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في شبه جزيرة القرم.

كانت روسيا ضمَّت شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أُجري في مارس/آذار 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وينحدر تتار القرم من جبال القوقاز، وهم أمة تركيةموطنها الأصلي شبه جزيرة القرم. استقروا بشبه الجزيرة خلال العصر العباسي، ومنذ القرن الثامن الهجري ظهرت دولتهم ومدّت نفوذها إلى المناطق المجاورة لها.

وفي وقت لاحق، ضُمت القرم إلى مظلة الدولة العثمانية، إلى أن تمكّن الروس بعد قرابة قرن من السيطرة على جزيرة القرم وضمها إليها عام 1783.

وتمتعت القرم بالحكم الذاتي كجمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفييتي، لكنّ شعبها عانى من ويلات التهجير القسري في عهد الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، الذي ضمها إلى جمهورية أوكرانيا، إذ مثّلت جزءاً لا يتجزَّأ منها حتى بعد سقوط الاتحاد سنة 1991.