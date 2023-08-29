أظهر مسح أجراه معهد جي إف كيه ونُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء بوسائل إعلام ألمانية أنه من المتوقع تراجع معنويات المستهلكين الألمان في سبتمبر/أيلول بسبب انخفاض توقعات الدخل والرغبة في الشراء.

وسجّل مؤشر المعهد هبوطاً لثقة المستهلكين عند -25.5 قبل بداية سبتمبر/أيلول من قراءة معدلة بشكل طفيف بلغت -24.6 في أغسطس/آب، وبما يقل عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تبلغ القراءة -24.3.

وقال رولف بوركل الخبير المعني بالمستهلكين لدى المعهد: "تتضاءل أكثر فأكثر فرص تعافي معنويات المستهلكين بشكل مستدام قبل نهاية العام".

وكشف بوركل أن معدلات التضخم المستمرة في الارتفاع تعوق أي تحسن في معنويات المستهلكين.

وأكد المعهد أنه نظراً إلى أن معنويات المستهلكين ستظل عند مستوى منخفض في الأشهر المقبلة على الأرجح، فلن يساهم الاستهلاك الشخصي بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية الشاملة هذا العام، بل سيكون عبئاً على آفاق النمو في ألمانيا.

وأجرى المعهد المسح في الفترة من 3 إلى 14 أغسطس/آب 2023.