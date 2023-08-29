سياسة
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رداً على مزاعم يونانية.. تركيا تؤكد تحركها لإنقاذ مهاجرين ببحر إيجة
فندت تركيا المزاعم اليونانية بشأن إنقاذ مهاجرين ببحر إيجة، وأكدت من خلال بيان صادر عن خفر السواحل أن فرقها تحركت مباشرةً وبدأت أعمال البحث والإنقاذ فور تلقيها بلاغاً بوجود مهاجرين مفقودين بالمنطقة.
رداً على مزاعم يونانية.. تركيا تؤكد تحركها لإنقاذ مهاجرين ببحر إيجة
خفر السواحل التركي ينقذ مهاجرين غير نظاميين بمنطقة بحر إيجة / صورة أرشيفية: AA
29 أغسطس 2023

ردّت قيادة خفر السواحل التركية الثلاثاء على مزاعم الإعلام اليوناني بشأن عدم تدخُّل فرقها لإنقاذ مجموعة من المهاجرين غير النظاميين قبالة جزيرة مديللي ببحر إيجة.

وأكدت القيادة التابعة لوزارة الداخلية في بيان أن فرقها تحركت مباشرةً وبدأت أعمال البحث والإنقاذ فور تلقيها بلاغاً بوجود مهاجرين مفقودين بالمنطقة المذكورة.

وأضاف البيان أن الحادثة وقعت في تمام الساعة 05:45 فجر أمس الاثنين، إذ تلقت إدارة خفر السواحل التركية بلاغاً بوجود قارب على متنه مهاجرون غير نظاميين قبالة قضاء أيواجيق بولاية باليكسير.

وأشار إلى أن فرق خفر السواحل التركية توجهت مباشرة إلى المنطقة لبدء أعمال البحث والإنقاذ.

وكشف البيان أنه عندما وصلت فرق خفر السواحل التركية إلى المكان تبين أن جميع المهاجرين نُقلوا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني، ولم يكن في البحر مهاجرون عالقون.

وطبقاً لإفادات المهاجرين الذين أنقذتهم اليونان تبيَّن أن طفلاً مهاجراً يبلغ 7 سنوات في عداد المفقودين، وعليه أرسل خفر السواحل التركي قاربين إلى المكان وبدأ أنشطة البحث والإنقاذ تحسّباً لأن يكون الطفل المفقود في المياه الإقليمية التركية.

وجاء في البيان أيضاً أن فرق خفر السواحل التركية تهرع لمساعدة المهاجرين غير النظاميين المعرضين للخطر بشكل تحترم فيه حقوق الإنسان والقانون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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