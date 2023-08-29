ردّت قيادة خفر السواحل التركية الثلاثاء على مزاعم الإعلام اليوناني بشأن عدم تدخُّل فرقها لإنقاذ مجموعة من المهاجرين غير النظاميين قبالة جزيرة مديللي ببحر إيجة.

وأكدت القيادة التابعة لوزارة الداخلية في بيان أن فرقها تحركت مباشرةً وبدأت أعمال البحث والإنقاذ فور تلقيها بلاغاً بوجود مهاجرين مفقودين بالمنطقة المذكورة.

وأضاف البيان أن الحادثة وقعت في تمام الساعة 05:45 فجر أمس الاثنين، إذ تلقت إدارة خفر السواحل التركية بلاغاً بوجود قارب على متنه مهاجرون غير نظاميين قبالة قضاء أيواجيق بولاية باليكسير.

وأشار إلى أن فرق خفر السواحل التركية توجهت مباشرة إلى المنطقة لبدء أعمال البحث والإنقاذ.

وكشف البيان أنه عندما وصلت فرق خفر السواحل التركية إلى المكان تبين أن جميع المهاجرين نُقلوا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني، ولم يكن في البحر مهاجرون عالقون.

وطبقاً لإفادات المهاجرين الذين أنقذتهم اليونان تبيَّن أن طفلاً مهاجراً يبلغ 7 سنوات في عداد المفقودين، وعليه أرسل خفر السواحل التركي قاربين إلى المكان وبدأ أنشطة البحث والإنقاذ تحسّباً لأن يكون الطفل المفقود في المياه الإقليمية التركية.

وجاء في البيان أيضاً أن فرق خفر السواحل التركية تهرع لمساعدة المهاجرين غير النظاميين المعرضين للخطر بشكل تحترم فيه حقوق الإنسان والقانون.