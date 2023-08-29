سياسة
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محكمة باكستانية تُلغي حكماً بالسجن 3 سنوات بحق عمران خان وتأمر بالإفراج عنه
أصدرت المحكمة العليا بإسلام آباد أمراً بتعليق الحكم بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 3 سنوات، وأمرت بالإفراج عنه مع الإبقاء على قرار منعه من العمل السياسي.
محكمة باكستانية تُلغي حكماً بالسجن 3 سنوات بحق عمران خان وتأمر بالإفراج عنه
المحكمة ألغت حكماً بالسجن 3 سنوات بحق عمران خان وأمرت بالإفراج عنه. / صورة: DPA
29 أغسطس 2023

ألغت محكمة إسلام آباد، الثلاثاء، الحكم الأخير الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة.

ووفق ما ورد في أمر مقتضب صادر عن هيئة مكونة من قاضيين في المحكمة العليا بإسلام آباد بقيادة القاضي عامر فاروق، فقد تقرر تعليق الحكم بسجن عمران 3 سنوات مع الإبقاء على قرار منعه من العمل السياسي.

وقال نعيم بانجوثا، محامي عمران خان، في منشور على منصة إكس: "قَبِل رئيس المحكمة طلبنا، وقال في أثناء تعليق الحكم إنه سيجري اتخاذ قرار تفصيلي في وقت لاحق".

ونشر بانجوثا مقطع فيديو للحظة النطق بالحكم، إذ عمّت الفرحة هيئة الدفاع ومناصري عمران خان الحاضرين داخل وخارج قاعة المحكمة.

وقال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان إنّ المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.

وفي 9 أغسطس/آب الجاري رفضت المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد استئناف عمران خان على الحكم بسجنه.

وفي 5 أغسطس/آب حكمت محكمة في إسلام آباد على عمران خان بتهمة إخفاء تفاصيل هدايا أجنبية تلقّاها خلال فترة حكمه التي استمرت نحو 4 سنوات، ونتيجة لذلك مُنع من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات من قِبَل لجنة الانتخابات.

ومنذ أبريل/نيسان من العام الماضي يواجه عمران خان المسجون حالياً بمدينة أتوك الشمالية الغربية أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إنّ "دوافعها سياسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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