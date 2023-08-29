سياسة
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وزير النقل البريطاني: اضطراب الرحلات الجوية في البلاد سيستغرق أياماً
يستمرّ اضطراب الرحلات الجوية في بريطانيا لليوم الثاني على التوالي بعد أن ألغت السلطات أمس أكثر من 1500 رحلة جوية، ما اضطَرّ مراقبي الملاحة الجوية إلى التحول إلى الأنظمة اليدوية، فيما قال وزير النقل مارك هاربر إنّ حل المشكلة سيستغرق أياماً.
وزير النقل البريطاني: اضطراب الرحلات الجوية في البلاد سيستغرق أياماً
مسافرون أُلغيَت رحلاتهم يجلسون في مطار هيثرو بسبب تقييد الحركة الجوية في المملكة المتحدة / صورة: Reuters
29 أغسطس 2023

لليوم الثاني يستمر اضطراب الرحلات الجوية على نطاق واسع ببريطانيا بعد أن تعرضت أنظمة مراقبة الملاحة الجوية لمشكلة فنية.

وأكد وزير النقل البريطاني مارك هاربر، الثلاثاء، أنّ حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية من البلاد وإليها سيستغرق أياماً.

كانت السلطات ألغت أكثر من 1500 رحلة جوية يوم الاثنين، أحد أكثر أيام الأسبوع ازدحاماً بالمسافرين في البلاد، بعد أن اضطُرَّ مراقبو الملاحة الجوية إلى التحول إلى الأنظمة اليدوية.

وأوضح هاربر لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن مسؤولي الحكومة لا يعتقدون أن المشكلة الفنية ناجمة عن هجوم إلكتروني.

وأضاف: "سيكون هناك بعض التأثير اليوم، وأعتقد أنه سيستمر لبضعة أيام أخرى مع إعادة شركات الطيران طائراتها وخدماتها إلى طبيعتها".

وكشفت شركة سيريوم لتحليل حركة الطيران أنه جرى إلغاء 790 رحلة جوية مغادرة من مطارات بريطانية و785 رحلة كان من المقرر وصولها، الاثنين، مما يعني أن ما يزيد على ربع إجمالي عدد الرحلات الجوية من وإلى البلاد تأثر بالمشكلة.

وفي السياق طلب مطار هيثرو، أكثر المطارات ازدحاماً في بريطانيا، من المسافرين عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار اليوم الثلاثاء.

كما قالت شركات الطيران إنها تُجري تغييرات على جداول رحلاتها في محاولة لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب، لكن بعض الطائرات وأطقمها لا توجد في المكان الذي يُفترض أن تكون فيه.

أمّا الخطوط الجوية البريطانية فقد أكدت على منصة إكس قائلة: "نبذل قصارى جهدنا لإعادة العملاء المتضررين إلى طريقهم مرة أخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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