سياسة
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كييف تجلي أطفالاً بعدة بلدات.. والإعلان عن تدمير مئات المدارس منذ بدء الحرب
أعلنت أوكرانيا إجلاء أطفال من خمس بلدات تقع على الجبهة الجنوبية بزابوريجيا جراء "صعوبة الوضع الأمني والقصف" الروسي. وقالت اليونيسيف إن أكثر من  1300 مدرسة قد دُمّرت بالكامل منذ بدء الحرب الأوكرانية في عام 2022.
كييف تجلي أطفالاً بعدة بلدات.. والإعلان عن تدمير مئات المدارس منذ بدء الحرب
تعمل وزارة الإدماج الأوكرانية على إجلاء الأطفال في خمس بلدات تقع بمنطقة زابوريجيا جراء "صعوبة الوضع الأمني والقصف" الروسي.صورة:Reuters / Reuters
29 أغسطس 2023

أعلنت أوكرانيا إجلاء الأطفال المقيمين في خمس بلدات تقع على الجبهة الجنوبية بمنطقة زابوريجيا جراء "صعوبة الوضع الأمني والقصف" الروسي.

جاء ذلك وفقاً لبيان لوزارة الإدماج الأوكرانية، الثلاثاء، نُشر على تطبيق تليغرام.

وأردفت الوزارة في البيان: "سيجلى 54 طفلاً و67 شخصاً يرافقونهم بشكل إلزامي".

في هذا الصدد، دُمّرت أكثر من 1300 مدرسة بالكامل بمناطق تسيطر عليها كييف منذ بدء الحرب عام 2022، وفقاً لإحصاء أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الثلاثاء.

وأشارت اليونيسيف إلى أن الهجمات الروسية المستمرة على المدارس الأوكرانية أثّرت في حضور الأطفال ومستواهم الدراسي.

وأضافت المنظمة "داخل أوكرانيا، استمرت الهجمات على المدارس بلا هوادة، ما عرّض الأطفال لمحنة شديدة وتركهم من دون أماكن آمنة للتعلم".

ومنذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية قبل 18 شهراً تتعرض بعض المدارس لاستهداف مباشر، بينما أغلقت مدارس أخرى أبوابها كإجراء احترازي.

في سياق منفصل، أسفر قصف روسيّ عن مقتل رجل يبلغ من العمر 45 عاماً وإصابة آخر ببلدة كوبيانسك صباح الثلاثاء,

وتتعرض البلدة لإطلاق نار متكرر في محاولات من موسكو استعادة البلدة الواقعة في منطقة خاركيف بعد سيطرة كييف عليها في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولا يزال بعض السكان في البلدة، لكن السلطات المحلية أمرت بإجلاء قسري للمدنيين من المنطقة القريبة من جبهة كوبيانسك لصعوبة الوضع.

وتواصل أوكرانيا هجومها المضاد في الشرق والجنوب، بينما تحاول روسيا التقدم على جبهة الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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