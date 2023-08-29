دعت تايبيه، الثلاثاء، بكين إلى وقف "مضايقاتها العسكرية" التي تهدّد الأمن الإقليمي، وذلك بعد رصد 24 طائرة حربية صينية بالقرب من جزيرة تايوان.

وفي بيان، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنّ "المضايقات العسكرية المستمرة في المنطقة من جانب جيش التحرير الشعبي قد تؤدّي إلى تصعيد حادّ للتوتر وتدهور الأمن الإقليمي".

وأضافت "نحضّ بكين على تحمّل المسؤولية والتوقف فوراً عن كلّ الإجراءات الأحادية التي تقوّض الاستقرار الإقليمي".

وقالت الوزارة إن بكين نشرت صباح الثلاثاء بالقرب من الجزيرة "دورية قتالية مشتركة" قوامها 24 طائرة بينها مقاتلات وقاذفات قنابل و مسيّرات بالإضافة إلى خمس سفن حربية.

وأكّدت الوزارة أنّ نصف الطائرات الحربية الصينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان أو دخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية (أديز) الواقعة في جنوب غرب الجزيرة، مشيرة إلى أنّ تايبيه تستخدم طائراتها وسفنها وأنظمتها الصاروخية لمراقبتها.

وتوتّرت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بكين وتايبيه بشكل خاص منذ وصول الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون إلى السلطة في العام 2016 والتي ينشط حزبها في سبيل استقلال الجزيرة.

ويقود الصين وتايوان نظامان متنافسان منذ 1949 بعد حرب أهلية بين الشيوعيين المتمركزين في بكين والقوميين الذين لجأوا الى تايبيه.

وفي حين تتمتع هذه الجزيرة بحكم ذاتي ودعم أمريكي، تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد بإعادتها الى كنفها وبالقوة إن لزم الأمر.