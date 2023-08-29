أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء تنفيذ عملية إطلاق صواريخ نظام الدفاع الجوي القريب "فالاناكس" بنجاح من سفينة "TCG أناضول" (TCG Anadolu) الحربية المحلية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس": "نفذت السفينة الحربية متعددة الأغراض’TCG Anadolu’ بنجاح عملية إطلاق نظام الدفاع الجوي القريب فالاناكس".

وأرفقت وزارة الدفاع التركية منشورها بلقطات مصورة لعملية الإطلاق.

ويبلغ طول السفينة 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوجراماً، وسرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 طائرة مسيّرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيّرة هجومية، إلى جانب استيعابها طاقما قوامه 1223 فرداً.​​​​​​