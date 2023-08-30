سياسة
3 دقيقة قراءة
مقتل شخصين بهجوم هو "الأكثر قوة" على كييف.. وحزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا
قُتل ما لا يقلّ عن شخصين بالعاصمة الأوكرانية كييف نتيجة هجوم صاروخي روسي على المدينة، فيما أعلنت أوكرانيا تدمير ما يزيد على 20 مسيّرة روسية خلال الهجوم الذي وصفته بـ"الأكثر قوة" والذي تتعرض له كييف منذ الربيع.
مقتل شخصين بهجوم هو "الأكثر قوة" على كييف.. وحزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا
مبنى متضرر من هجوم روسي على كييف. / صورة أرشيفية: Reuters
30 أغسطس 2023

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين على الأقل في هجوم صاروخي روسي تعرضت له العاصمة كييف صباح الأربعاء.

وقالت الإدارة العسكرية لكييف إنّ الدفاعات الجوية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيّرة وصاروخاً في سماء العاصمة الأوكرانية، واصفة الهجوم بأنه "الأكثر قوة" الذي يستهدف المدينة منذ الربيع.

وكتب سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تليغرام: "نتيجة لتساقط الحطام في منطقة شيفتشينكيفسكي في كييف... لقي شخصان مصرعهما، وفق تقارير أولية".

وأضاف أن شخصاً آخر أُصيب بجروح ويخضع حالياً للعلاج.

وأضاف على تطبيق تليغرام أن السلطات عثرت على الجثتين في مبنى غير سكني، وأن الثالث أصيب بشظايا زجاج.

وأفاد كليتشكو باشتعال النار في عدة مبانٍ. ولم يوضح ما إذا كان الحطام من صواريخ أو طائرات مسيّرة.

وكانت الإدارة العسكرية قد حذرت في وقت سابق من الهجوم الصاروخي، قائلة إنّ الدفاعات الجوية تعمل.

حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا

من جانب آخر أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، مع استمرار كييف في شن هجوم مضاد لاستعادة الأراضي من روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيانٍ تقديم الولايات المتحدة حزمة أسلحة جديدة بقيمة 250 مليون دولار تتضمن صواريخ دفاعية من طراز AIM-9M Sidewinder والمزيد من صواريخ هيمارس بعيدة المدى.

وأوضحت الوزارة أن حزمة الأسلحة تشمل أيضاً "ذخيرة مدفعية من عيار 155 ملم و105 ملم، ومعدات إزالة الألغام وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة مضادة للدروع وصواريخ Hydra-70 جو-أرض، وأكثر من 3 ملايين طلقة ذخيرة للأسلحة الصغيرة"، وفق البيان.

وتشمل المساعدات أيضاً "مركبات طبية مدرعة وسيارات إسعاف ومعدّات ميدانية أخرى غير محددة"، حسب البنتاغون.

ومنذ بدء الأزمة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 قدمت إدارة بايدن لكييف أكثر من 43 مليار دولار من المساعدات المختلفة.​​​​​​​

وقبل أشهُر، بدأت أوكرانيا هجومها المضاد لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من المعدّات والدعم العسكري المقدم لجيشها من جانب الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us