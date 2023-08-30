قالت قوات خفر السواحل التركي إنها أنقذت 21 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ولاية موغلا، جنوب غربي البلاد، تبين أن اليونان دفعتهم إلى هناك.

وذكر بيان لخفر السواحل التركي، الثلاثاء، أنه تلقى بلاغاً بوجود مجموعة من المهاجرين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء بودروم في الولاية.

وإثر توجهه إلى موقع البلاغ، عثر خفر السواحل التركي على 21 مهاجراً غير نظامي على متن القارب المطاطي، حيث أنقذهم ونقلهم إلى البر.

وفيما بعد، تبين أن السلطات اليونانية دفعت المهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية.

وأُحيل المهاجرون غير النظاميين إلى إدارة الهجرة لاستكمال إجراءاتهم القانونية.

وعادةً ما تطرد اليونان المهاجرين غير النظاميين نحو المياه التركية، والأسبوع الماضي أنقذ خفر السواحل التركي 140 مهاجراً غير نظامي بعد أن دفعتهم اليونان قسراً إلى المياه التركية.

وعلى الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية، تُعيد اليونان سنوياً عشرات آلاف اللاجئين قسراً نحو المياه التركية وتتركهم لمصيرهم في عرض البحر.