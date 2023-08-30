سياسة
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نيويورك تسمح برفع أذان الجمعة عبر المكبرات الخارجية
قررت بلدية نيويورك السماح برفع الأذان في مساجد الولاية عبر المكبرات الخارجية في صلاة الجمعة، وصلاة المغرب خلال شهر رمضان. وأشار عمدة الولاية إريك آدامز، خلال المؤتمر الذي أعلن فيه القرار، أن المساجد تساعد على مكافحة الجريمة والمهاجرين غير الشرعيين.
نيويورك تسمح برفع أذان الجمعة عبر المكبرات الخارجية
عمدة نيويورك إريك آدامز يعلن السماح برفع الأذان عبر المكبرات الخارجية / صورة: AA
30 أغسطس 2023

أعلن عمدة نيويورك، إريك آدامز، السماح برفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في مساجد المدينة أوقات صلاة الجمعة، وفي صلاة المغرب خلال شهر رمضان.

وقال آدامز في مؤتمر صحفي (الثلاثاء): "كان هناك إرباك حول الجاليات المسموح لها بالدعوة للصلوات عبر مكبرات الصوت، اليوم نقول بوضوح إن كان في مسجد أو أي دار عبادة من أي نوع، فلا يتعين الحصول على تصريح لرفع أذان صلاة الجمعة".

وأفاد آدامز للمشاركين في المؤتمر الذي حضره ممثلون عن مختلف الجمعيات والمؤسسات الإسلامية: "أنتم أحرار في ممارسة شعائركم الدينية في نيويورك، وأنا فخور، إننا أخيراً نقوم بذلك اليوم".

وأشار أدامز إلى أن المساجد تساعد بشكل كبير في مكافحة الجريمة والمهاجرين غير الشرعيين، وقال: "نحن مصممون على منحكم الاعتراف الذي تستحقونه".

وخاطب الجالية المسلمة في نيويورك: "ستسمعون صوت الأذان لأول مرة في مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية".

وكشف عن أن "الجالية المسلمة طالبت برفع الأذان، ومدينتنا تحتفي بالثقافة الإسلامية وجميع الثقافات".

ويتضمن المرسوم السماح بتحديد أماكن مخصصة للصلاة في المؤسسات التابعة لبلدية نيويورك.

وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي رُفع الأذان لأول مرة في المكبرات الخارجية لمساجد في مدينة نيويورك، بعد الحصول على تصريح من السلطات الأمريكية.

وبموجب القرار الذي اتخذته البلدية، سيُرفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في أوقات صلاة الجمعة بين الساعة 12:20 و13:30، وفي وقت الإفطار في رمضان، شرط أن يظل عند "مستوى معقول".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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