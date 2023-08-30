هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك والقبارصة الأتراك بمناسبة الذكرى 101 لـ"عيد النصر".

جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها بمناسبة عيد النصر 30 أغسطس/آب، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان: "في هذا اليوم الذي نفخر فيه أهنئ أمّتنا الحبيبة والقبارصة الأتراك وأكثر من 7 ملايين مواطن حول العالم بيوم النصر العظيم".

وتابع: "بالنيابة عن نفسي وبلدي وأمّتي، أود أن أعرب عن امتناني لجميع أصدقائنا الذين شاركونا فرحة العيد".

وأردف: "معركة القائد العام (دوملوبينار) في 30 أغسطس/آب 1922 هي إحدى نقاط التحول الأكثر أهمية في نضال أمّتنا المستمر منذ قرون طويلة من أجل الحفاظ على وجودها".

وأضاف: "على حد تعبير مصطفى كمال أتاتورك، فإن انتصار 30 أغسطس/آب هو عمل عظيم أثبت مرة أخرى البطولة والقوة العالية للجيش التركي والضباط الأتراك وأركان القيادة عبر التاريخ".

وقال أردوغان: "بهذا النصر، الذي يُعَدّ النُّصُب الخالد لفكرة الحرية والاستقلال لدى الأمّة التركية، أعلنت أمّتنا للعالم أجمع أن إرادتها لن تقمع".

وشدد على أن حب الحرية أهم ما يميز الشعب التركي.

واستطرد قائلاً: "إنّ ردّ أمّتنا على الهجمات التي استهدفت بقاءنا في السنوات الأخيرة، خصوصاً المقاومة الملحمية ضد خيانة 15 يوليو/تموز، قد أظهرت مراراً وتكراراً مدى قوة هذه الإرادة".

وتابع في السياق ذاته: "نفس الإرادة الثابتة تقف وراء إصرارنا على بناء القرن التركي الذي أعلناه في وقت هزت فيه أزمات عميقة العالم".

وأضاف: "لقد أنشأنا البنية التحتية لهذا المشروع من خلال التحركات التي نفذناها في كل المجالات خلال الأعوام الـ21 الماضية، وزودنا بلدنا بجميع أنواع القدرات لتحقيق هذا الصعود الكبير".

ونوّه بأنه جرى تجاوز عتبة حرجة في الطريق إلى هذا الهدف في انتخابات 14 و 28 مايو/أيار.

وأكد الرئيس التركي أن "الخطوات الجديدة التي سنتخذها في الفترة المقبلة ستعزز قوة بلادنا وترفع تركيا فوق مستوى الحضارات المعاصرة".

وأكد قائلاً: "سنحول رؤيتنا لقرن تركيا إلى واقع، وسنحقق ذلك يداً بيد ومن القلب إلى القلب".

واختتم قائلاً: "أحيي مرة أخرى مؤسس جمهوريتنا القائد العام للهجمة الكبرى مصطفى كمال ورفاق السلاح، وأترحم على جميع شهدائنا وقدامى المحاربين".

ويُعَدّ "عيد النصر"، الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، عيداً وطنياً في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات مختلفة في كل الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.