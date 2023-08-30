أعلنت شركة التعدين الفرنسية "إراميت"، التي تملك وحدة "كوميلوج" لإنتاج المنجنيز في الغابون، اليوم (الأربعاء)، أنها علّقت جميع عملياتها في البلاد في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل.

وانخفض سهم الشركة بنحو 5% في أعقاب هذا الإعلان.

وقال متحدث باسم الشركة: "بدءاً من هذا الصباح عُلِّقت كل عمليات (كوميلوج) و(ستراج)، فضلاً عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية".

جاء قرار الشركة بعدما ظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التليفزيون في الساعات الأولى من اليوم (الأربعاء)، وأعلنت استيلاءها على السلطة، بعد إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس عمر بونغو بفترة رئاسية ثالثة.

و"كوميلوج" هي وحدة للتنقيب عن المنجنيز، وتملك "إراميت" حصة أغلبية فيها، و"ستراج" هي وحدة للنقل عبر السكك الحديدية.

بوريل: ما يحدث في الغابون مشكلة لأوروبا

في السياق، أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الغابون وإذا تأكد وقوع انقلاب هناك فذلك سيأتي بالمزيد من الاضطرابات للمنطقة.

ووصف بوريل ما يحدث في غرب إفريقيا بأنه يمثّل مشكلة كبيرة لأوروبا.

وأضاف متحدثاً أمام اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا: "إذا تأكد ذلك، سيكون انقلاباً عسكرياً آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها".