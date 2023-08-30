سياسة
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صور | الأكبر في العالم.. أنقرة تحتضن مهرجان تكنوفيست
تستضيف أنقرة فعاليات مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الأكبر من نوعه في العالم، انطلاقاً من اليوم الأربعاء تزامناً مع عيد النصر.
صور | الأكبر في العالم.. أنقرة تحتضن مهرجان تكنوفيست
انطلاق مهرجان تكنوفيست في أنقرة. / صورة: AA
30 أغسطس 2023

تبدأ فعاليات مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء اليوم الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة.

ويُعَدّ المهرجان الأكبر من نوعه في العالم.

وانتظمت النسخة الأولى من تكنوفيست عام 2018، ويُعَدّ المهرجان الذي انطلق في أنقرة السابع على مستوى تركيا والثامن داخل البلاد وخارجها.

وفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار اعتباراً من الساعة 09.00 صباحاً (3 ت.غ).

وسيشهد اليوم الأول فعاليات متنوعة تتضمن استعراضات جوية مختلفة.

ويستمر المهرجان باستقبال الزوار حتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل في مطار أتيمسغوت.

ونُظم المهرجان الأول لهذا العام في إسطنبول بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار الماضيين، على أن يكون الثاني في العاصمة أنقرة في 30 أغسطس/آب الجاري، الموافق لعيد النصر، والثالث في مدينة إزمير.

ويُعتبر تكنوفيست وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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