نشر وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، رسالة تهنئة للشعب التركي بمناسبة "عيد النصر" و"عيد القوات المسلحة التركية" الموافق 30 أغسطس/آب من كل عام.

وقال غولر إن الشعب سطر ملحمة بطولية بمعركة "دوملوبينار" في 30 أغسطس 1922.

وأفاد بأن الشعب التركي "بدأ حروب الاستقلال ضد المتآمرين على سيادته واستقلاله رغم كل الظروف الصعبة والإمكانات المحدودة، وتمكن من تتويجها بملحمة بطولية لا مثيل لها في 30 أغسطس".

ولفت إلى أن "30 أغسطس يعد يوماً استثنائياً لكونه عيد القوات المسلحة التركية أيضاً"، متقدماً بالتهاني لكل المنتسبين إليها.

وشدد على أن الجيش التركي يواصل العمل ليل نهار من أجل تحييد جميع المخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن وسلام البلاد والشعب التركي.

وتُحيي أنقرة اليوم ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس 1922 الذي يعد عيداً وطنياً في تركيا وجمهورية قبرص التركية.