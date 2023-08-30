تمكن الجيش الوطني السوري من منع محاولة تسلل لمجموعة من عناصر تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي إلى مدينة جرابلس، بمنطقة منبج في ريف حلب.

وأفادت مصادر في الجيش الوطني السوري، بأن اشتباكات اندلعت بين المجموعة الإرهابية وعناصر الجيش بعد محاولتها التسلل باتجاه مناطق "درع الفرات".

وأصيب 3 من عناصر الجيش الوطني السوري، وأفشل مخطط المجموعة الإرهابية بالتسلل.

وعلى أثر ذلك استهدفت وحدات الجيش الوطني السوري مواقع التنظيم الإرهابي في منبج.

ويعمل تنظيم "PKK/YPG" على تحويل منطقة تل رفعت شماليّ سوريا إلى بؤرة إرهاب، تهدد المنطقة الآمنة شمال سوريا، وأمن تركيا.

ومنذ 2016، يسيطر التنظيم بدعم جوي روسي على مدينة تل رفعت وريفها، التي تبعد نحو 18 كيلومتراً عن الحدود التركية، ما تسبّب في نزوح أغلبية سكانها إلى مخيمات قرب الحدود.

وأدّى عدم التزام روسيا والولايات المتحدة وعودهما بإخراج التنظيم من المنطقة، إلى مواصلة الإرهابيين استهداف الأحياء السكنية ومواقع قوات الأمن التركية ومقاتلي المعارضة.