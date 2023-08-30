سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الوطني السوري يُفشِل محاولة تسلل إرهابيي "YPG" إلى جرابلس
أفشلت عناصر الجيش الوطني السوري محاولة تسلل مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم "PKK/YPG" الإرهابي إلى مناطق درع الفرات، بينما أصيب 3 من عناصر الجيش خلال اشتباكهم مع الإرهابيين الذين ينشطون في منطقة تل رفعت.
الجيش الوطني السوري يُفشِل محاولة تسلل إرهابيي "YPG" إلى جرابلس
الجيش الوطني السوري يُفشِل محاولة تسلل إرهابيي "YPG" إلى جرابلس / صورة: AA
30 أغسطس 2023

تمكن الجيش الوطني السوري من منع محاولة تسلل لمجموعة من عناصر تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي إلى مدينة جرابلس، بمنطقة منبج في ريف حلب.

وأفادت مصادر في الجيش الوطني السوري، بأن اشتباكات اندلعت بين المجموعة الإرهابية وعناصر الجيش بعد محاولتها التسلل باتجاه مناطق "درع الفرات".

وأصيب 3 من عناصر الجيش الوطني السوري، وأفشل مخطط المجموعة الإرهابية بالتسلل.

وعلى أثر ذلك استهدفت وحدات الجيش الوطني السوري مواقع التنظيم الإرهابي في منبج.

ويعمل تنظيم "PKK/YPG" على تحويل منطقة تل رفعت شماليّ سوريا إلى بؤرة إرهاب، تهدد المنطقة الآمنة شمال سوريا، وأمن تركيا.

ومنذ 2016، يسيطر التنظيم بدعم جوي روسي على مدينة تل رفعت وريفها، التي تبعد نحو 18 كيلومتراً عن الحدود التركية، ما تسبّب في نزوح أغلبية سكانها إلى مخيمات قرب الحدود.

وأدّى عدم التزام روسيا والولايات المتحدة وعودهما بإخراج التنظيم من المنطقة، إلى مواصلة الإرهابيين استهداف الأحياء السكنية ومواقع قوات الأمن التركية ومقاتلي المعارضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us