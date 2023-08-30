سياسة
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بتهم "القذف والتشهير".. حكم قضائي يلزم نجل نتنياهو  دفع 31 ألف دولار
أصدرت محكمة إسرائيلية قراراً بإلزام نجل رئيس الوزراء نتنياهو بدفع تعويض بقيمة 31 ألف دولار لناشطة إسرائيلية على خلفية تهم "القذف والتشهير"، بعد أن ادعى نتنياهو الابن بوجود علاقة بين الناشطة وبيني غانتس.
بتهم "القذف والتشهير".. حكم قضائي يلزم نجل نتنياهو  دفع 31 ألف دولار
يائير نتنياهو- صورة أرشيفية / Others
30 أغسطس 2023

أصدرت محكمة الصلح في كفار سابا وسط إسرائيل، الأربعاء، حكماً يلزم يائير نتنياهو بدفع تعويض بقيمة 130 ألف شيكل بتهمة "القذف والتشهير" بحق ناشطة سياسية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية): "قضت محكمة الصلح (ابتدائية) في كفار سابا (وسط إسرائيل) بأن يدفع نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو تعويضات بمبلغ 130 ألف شيكل للناشطة في حزب (أزرق أبيض) دانا كشدي بعد أن تقدمت بدعوى قذف وتشهير ضده".

ورفعت كشدي دعوة قضائية ضد نتنياهو الابن في أغسطس/آب من عام 2020، وذلك بعد أن نشر عدداً من التغريدات التي توحي بوجود علاقة حميمية بين كشدي ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس.

وأوضحت المحكمة أن تغريدات يائير نتنياهو" يمكن أن تؤدي إلى إهانة المشتكية ويعرضها للازدراء أو السخرية". وفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي.

ويعتبر يائير نتنياهو شخصية جدلية في إسرائيل، إذ غالباً ما ينشر تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضي والده كان آخرها هجومه على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي الذي وصفه بأنه الأكثر فشلاً في تاريخ قادة الجيش.

وأشارت هيئة البث إلى أن: "نجل رئيس الوزراء قد أدلى بشهادته أمام المحكمة في أبريل/نيسان من هذا العام كجزء من الدعوى القضائية، ادعى فيها أنه يعلم أن الهدف الرئيسي هو انتقام بيني غانتس منه".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء، إن كشدي كانت قد طلبت تعويضات بقيمة 500 ألف شيكل " 131.6 ألف دولار أمريكي".

ولم يعلق يائير نتنياهو فوراً على قرار المحكمة، كما لم يتضح إذا كان ينوي الاستئناف ضده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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