أكدت وزارة الخارجية التركية إنها تراقب "من كثب وبدقة" التطورات في الغابون عقب الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس علي بونغو.

وأعربت الوزارة في بيان، الأربعاء، عن تمنياتها بإحلال السلام والاستقرار مجدداً في الغابون.

وصباح الأربعاء، أعلنت مجموعة عسكريين عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة بالغابون، بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة، وأعلنوا إلغاء الانتخابات "المزورة" التي جرت السبت، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

والغابون أحدث دولة إفريقية تشهد انقلاباً عسكرياً هو الثالث خلال 3 سنوات في القارة، بعد النيجر في 26 يوليو/تموز الماضي، ومالي عام 2022، ما أثار موجة من المواقف الدولية التي أعربت في أغلبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة.