انطلق في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

وأكّد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، أن هدف مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، خلق وعياً حول تحول تركيا إلى مجتمع ينتج التكنولوجيا ويطورها.

وقال غورغون في بيان أصدرته هيئة الصناعات الدفاعية، الأربعاء، إن مهرجان "تكنوفيست" يشكل فرصة لرفع مستوى الوعي ويقدم إسهاماً لتركيا في إثبات وجودها.

وفي بيان أصدرته هيئة الصناعات الدفاعية، الأربعاء، قال غورغون "إن مهرجان تكنوفيست يشكل فرصة لرفع مستوى الوعي ويقدم إسهاماً لتركيا في إثبات وجودها".

وأفاد: "منحنا مهرجان تكنوفيست هوية التكنولوجيا التي تمنح الأمل والإلهام، فضلاً عن التكنولوجيا التي تمنح الثقة، إنه يجعلنا نتغير ونتطور".

ويُنظّم المهرجان بنسخته السابعة على مستوى تركيا والثامنة داخل البلاد وخارجها في مطار أتيمسغوت، ويستمر حتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل.