سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | انطلاق مهرجان "تكنوفيست" بنسخته الرابعة في أنقرة
يهدف مهرجان "تكنوفيست" إلى خلق وعي حول تحول تركيا إلى مجتمع ينتج التكنولوجيا ويطورها، حسب بيان أصدرته هيئة الصناعات الدفاعية، عن رئيسها خلوق غورغون. والأربعاء، انطلق في العاصمة التركية أنقرة مهرجان "تكنوفيست" الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.
شاهد | انطلاق مهرجان "تكنوفيست" بنسخته الرابعة في أنقرة
يُنظّم المهرجان بنسخته السابعة على مستوى تركيا والثامنة داخل البلاد وخارجها في مطار أتيمسغوت، ويستمر حتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل. / صورة: AA
30 أغسطس 2023

انطلق في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

وأكّد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، أن هدف مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، خلق وعياً حول تحول تركيا إلى مجتمع ينتج التكنولوجيا ويطورها.

وقال غورغون في بيان أصدرته هيئة الصناعات الدفاعية، الأربعاء، إن مهرجان "تكنوفيست" يشكل فرصة لرفع مستوى الوعي ويقدم إسهاماً لتركيا في إثبات وجودها.

وفي بيان أصدرته هيئة الصناعات الدفاعية، الأربعاء، قال غورغون "إن مهرجان تكنوفيست يشكل فرصة لرفع مستوى الوعي ويقدم إسهاماً لتركيا في إثبات وجودها".

وأفاد: "منحنا مهرجان تكنوفيست هوية التكنولوجيا التي تمنح الأمل والإلهام، فضلاً عن التكنولوجيا التي تمنح الثقة، إنه يجعلنا نتغير ونتطور".

ويُنظّم المهرجان بنسخته السابعة على مستوى تركيا والثامنة داخل البلاد وخارجها في مطار أتيمسغوت، ويستمر حتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us