استُشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية، الأربعاء، بعد إطلاق النار عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.

وأفاد شهود عيان أن جيش الاحتلال أطلق النار على فلسطيني قرب بلدة سعير شمالي الخليل.

وأضاف الشهود أن الفلسطيني أصيب بالرصاص، بينما أغلق جيش الاحتلال الموقع ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه.​​​​​​​

وفي وقت لاحق، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شاباً فلسطينياً حاول تنفيذ عملية دهس بالقرب من مفرق 200 قرب الخليل، بينما لم يُتأكد من صحة ادعاءات جيش الاحتلال.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له أن جندياً إسرائيلياً أصيب بجروح طفيفة في الحادث، وحُوّل إلى العلاج لاحقاً.

ولم يكشف حتى هذه اللحظة هوية الشهيد الفلسطيني.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توتراً متزايداً منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات والمخيمات الفلسطينية.​​​​​​​​​​​