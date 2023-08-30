أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يرى المقاتلة المحلية "قآن" (KAAN) وهي تحلق قبل نهاية عام 2023.

وألقى الرئيس أردوغان خطاباً، في حفل توزيع شهادات لخريجي الأكاديمية العسكرية بجامعة الدفاع الوطني التركية.

وأضاف أردوغان في كلمته :"سنصل قريباً إلى مستوى نبيع فيه منظوماتنا للدفاع الجوي إلى من كانوا يرفضون بيعنا منظومات دفاع جوية لحجج واهية".

وأكد أن زيادة الردع للقوات المسلحة التركية تمثل "ضرورة وليست خياراً" لبلاده.

ولفت إلى أن تركيا اتخذت العديد من الخطوات التاريخية التي من شأنها تعزيز قوة الجيش، وخاصة في السنوات الـ21 عاماً الأخيرة.

وأوضح أن بلاده خفضّت نسبة اعتمادها على الخارج في الصناعات الدفاعية من 80% إلى 20%.

وأعرب عن أمله في أن تصل قيمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية خلال العام الحالي إلى 6 مليارات دولار.

وهنأ أردوغان جميع أفراد الجيش والشعب التركيين بـ"عيد النصر" الموافق 30 أغسطس/آب من كل عام، وترحم على الشهداء.

وتحيي تركيا اليوم الذكرى السنوية الـ101 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في 30 أغسطس 1922، الذي يعدّ عيداً وطنياً في البلاد وجمهورية قبرص التركية.

وذكر أردوغان أن من ضمن الخريجين 76 طالباً ضيفاً من 15 دولة بينها أذربيجان والبوسنة والهرسك والأردن والسنغال والصومال وألبانيا ومنغوليا.

وأعرب عن أمله في أن يبذل الطلاب الضيوف حينما يعودون إلى بلدانهم جهداً لتعزيز الروابط بين تركيا وأوطانهم.

وتابع: "آمل أن يصبح كل طالب ضيف تخرج اليوم، سفيراً فخرياً لتركيا وشعبها من الآن فصاعداً، وستظل تركيا الوطن الثاني لهؤلاء الطلاب".

وعلى صعيد آخر أكد أن بلاده تعمل على تطوير التعاون مع العالم التركي وتسعى جاهدة لمواصلة تطوير علاقاتها مع أوروبا وآسيا.

وقال: "بينما نعمل على تطوير تعاوننا مع العالم التركي، فإننا لا ندير ظهورنا لإخواننا في إفريقيا".

وأردف: "وبينما نعمل بإخلاص من أجل الحفاظ على الاستقرار في منطقة البلقان، فإننا نسعى جاهدين لمواصلة تطوير علاقاتنا مع أوروبا وآسيا".

وأكد إيلاء بلاده أهمية لحل المشكلات مع الجيران بطريقة "بناءة".

وتابع: "نعمل جاهدين على زيادة عدد أصدقائنا وتقليل عدد أعدائنا".