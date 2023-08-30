سياسة
3 دقيقة قراءة
انقلاب الغابون.. إدانات إفريقية ودولية متوالية للإطاحة بالرئيس علي بونغو
أدانت دول ومنظمات إفريقية ودولية الأربعاء الانقلاب في الغابون الذي أطاح بالرئيس علي بونغو ووضعه تحت الاقامة الجبرية.
انقلاب الغابون.. إدانات إفريقية ودولية متوالية للإطاحة بالرئيس علي بونغو
سكان يحملون أعلام الغابون احتفالاً بالانقلاب العسكري الواقع في 30 أغسطس/آب. / صورة: AFP
30 أغسطس 2023

أدانت دول ومنظمات إفريقية ودولية الأربعاء الانقلاب في الغابون الذي أطاح بالرئيس علي بونغو ووضعه تحت الاقامة الجبرية.

قال رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو الأربعاء إنه يعمل بشكل وثيق مع الزعماء الأفارقة الآخرين بخصوص كيفية الرد على الانقلاب العسكري في الغابون.

وأدان تينوبو الذي يتولى أيضاً رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشدة الانقلاب العسكري في الغابون، مؤكداً أنه يراقب من كثب و"بقلق عميق" التطورات في الغابون فيما يخص الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد و"الوباء الاستبدادي الذي يبدو أنه ينتشر في أجزاء مختلفة من القارة".

من جانبه، أدان الاتحاد الإفريقي الأربعاء "بشدة" الانقلاب العسكري في الغابون.

ووفقاً لبيان لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، فإن رئيس المفوضية "يتابع بقلق بالغ الوضع في الغابون ويدين بشدة محاولة الانقلاب في البلاد وسيلةً للخروج من الأزمة الحالية التي أعقبت الانتخابات".

في سياق متصل، أدانت منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء "محاولة الانقلاب العسكري في الغابون"، معربة عن قلقها من تطورات الأوضاع في البلد الإفريقي.

وجاء في بيان لأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، أنه "يُدين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محاولة الانقلاب العسكري في الغابون".

ونقل البيان عن الأمين العام إدانته لأي "محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة"، مشدّداً على "احترام المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون لضمان الحكم الشرعي في الغابون"، حسب قوله.

في هذا الصدد، أدانت أيضاً مجموعة "إيكواس" الانقلاب العسكري الواقع في الغابون.

وعقب إعلان فوز الرئيس الحالي علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي، بنسبة 64.27% من الأصوات، ظهرت مجموعة انقلابية من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون الوطني الأربعاء، معلنين سيطرتهم على السلطة، وزاعمين أن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر إلى المصداقية.

وسبق أن أعلن مركز الانتخابات في الغابون اليوم (الأربعاء)، فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27% من الأصوات.

والأربعاء، عيّن قادة الانقلاب في الغابون قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغوي نغيما "رئيساً للمرحلة الانتقالية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us