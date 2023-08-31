أصيب ضابط إسرائيلي وثلاثة جنود بجروح، فجر الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم خلال استنفار قوات الاحتلال لتأمين اقتحام مستوطنين إسرائيليين "قبر يوسف" في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن التفجير وقع بينما احتشد الجنود في إحدى النقاط بهدف تأمين اقتحام المستوطنين، فيما وُصفت جراح الجنود المصابين بأنها ما بين "متوسطة وطفيفة".

في السياق، أفاد مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس بإصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي، وثلاثة آخرين بالرصاص المطاطي، خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في المدينة.

وقال مدير المركز أحمد جبريل إن طواقم الإسعاف نقلت شاباً أصيب بالرصاص الحي في قدمه إلى المستشفى، كما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بشظايا الرصاص، إضافة إلى 34 حالة اختناق بالغاز السام

واندلعت مواجهات مع الفلسطينيين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام قوة كبيرة كبيرة من جيش الاحتلال رفقة ثلاث جرافات، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لـ"قبر يوسف".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة حالة تصعيد متزايدة جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.