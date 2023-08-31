سياسة
2 دقيقة قراءة
تقرير للأمم المتحدة: احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني وانتهاك جسيم
قال تقرير أممي إن إسرائيل انتهكت معايير القانون الدولي لتثبيت احتلالها للضفة الغربية، عبر السعي لضم أراض، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الواقع، وممارسات الفصل العنصري بحقه، مؤكداً أنّ احتلال إسرائيل للضفة غير قانون بموجب القانون الدولي.
تقرير للأمم المتحدة: احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني وانتهاك جسيم
تقرير للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من الضفة الغربية / صورة: AFP
31 أغسطس 2023

دعا تقرير جديد للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، إلى الانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من الضفة الغربية المحتلة.

وذكر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانون بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن إسرائيل انتهكت معايير القانون الدولي لتثبيت الاحتلال في الضفة، من خلال السعي لضمّ أراضٍ، وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وممارسات الفصل العنصري.

وقال مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، أمام اللجنة في أثناء التحدث عن التقرير: "خلُص التقرير إلى أن إسرائيل غير ملتزمة القوانين وأن إدارة الاحتلال أصبحت غير قانونية".

وأضاف: "لأن الاحتلال غير قانوني، فإن العواقب يجب أن تكون الانسحاب الكامل الفوري وغير المشروط للقوات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب المستوطنين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك النظام الإداري العسكري".

وتقع كل من الضفة الغربية والقدس تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وعام 1980 ضمت إسرائيل رسمياً القدس الشرقية بشكل أحادي الجانب، كما صدّقت قبل أسابيع على مخطط لتوسيع الاستيطان في الضفة والقدس.

وقال التقرير "إن سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، والذي يتميّز بطبيعة الاحتلال طويلة الأمد وسياساتها وخططها لبناء المستوطنات، يزيد من انتهاك حق تقرير المصير".

من جانبه، قال رياض منصور الممثل الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة خلال الجلسة إن "التقرير المُرحّب به يُعدّ حجة قانونية قوية للغاية ومدروسة بشكل مكثف حول شرعية الاحتلال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us