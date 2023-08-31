زيّن القمر الأزرق العملاق، مساء الأربعاء، سماء تركيا وعدد من الدول العربية، في ظاهرة فلكية نادرة.

جاء ذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام تركية وعربية رسمية وخاصة، عن ذلك الظهور الذي تكرر في أغسطس/آب مرتين بأوله وآخره، في ظاهرة نادرة الحدوث.

ونشرت وكالة الأناضول صوراً للقمر من العاصمة التركية أنقرة، قائلة: "القمر العملاق، حيث القمر أقرب إلى الأرض، أكثر إشراقاً وأكبر من المعتاد".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "عدسة الوكالة رصدت القمر البدر لشهر صَفَر بسماء المملكة والوطن العربي، وهو القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس/آب ويحمل لقب القمر الأزرق".

ونقلت الوكالة عن الجمعية الفلكية بجدة غربي المملكة، قولها إن "معظم الأشهر تضمّ قمراً بدراً واحداً فقط وفي شهر أغسطس/آب الجاري هناك اثنان، وحسب التسمية العامة فإن القمر البدر الثاني يُطلق عليه القمر الأزرق".

وأوضحت الجمعية أن "الأزرق مجرد تسمية فلون القمر هو الرمادي المعتاد الذي يشاهد في كل شهر".

في سياق متصل، أفادت قناة العربية السعودية، عبر حسابها بمنصة "إكس"، بأن "القمر الأزرق العملاق يزين ليالي مدن ومحافظات المملكة".

كما أوضحت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عبر حسابها بمنصة "إكس" أن "عدسة الوكالة ترصد ظاهرة القمر العملاق الأزرق في سماء قطر مساء الأربعاء"، وأرفقت صورتين للقمر الأزرق .

وكانت "قنا" قد نقلت الاثنين، عن الخبير الفلكي بشير مرزوق، أن "سكان قطر يمكنهم الاستمتاع برؤية ومتابعة ظاهرة القمر العملاق الأزرق بالعين المجردة من مساء الأربعاء وحتى قبيل شروق شمس الخميس".

وفي الأردن، ذكر موقع رؤيا الإلكتروني أن "إشراقة القمر الأزرق العملاق زينت سماء الأردن ويكتمل فجر الخميس".

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عن مركز العجيري العلمي (رسمي)، مساء الأربعاء، قوله إن "الكويت على موعد فجر غد الخميس مع القمر المكتمل الثاني خلال شهر واحد".

وأشار إلى أن ما يحدث "ظاهرة فلكية نادرة بأن يكون القمر في طور البدر مرتين في غضون 30 يوماً".