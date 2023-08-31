لقي أكثر من 70 شخصاً مصرعهم وأصيب عشرات آخرون الخميس في حريق بمبنى بمنطقة الأعمال التجارية المركزية في جوهانسبرغ المدينة الأكبر في جنوب إفريقيا.

وأفاد الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي بأن "حتى الآن 73 قتيلاً، و43 شخصاً مصاباً بجروح طفيفة نُقلوا إلى مستشفيات محلية".

وأفاد مولاودزي بأن "عملية البحث وانتشال الجثث مستمرة، إذ انتشل فريق الإطفاء 73 جثة حتى الآن"، مضيفاً أن "مزيداً من الأشخاص ربما ما يزالون محاصرين داخل المبنى".

وأشار إلى وجود طفل على الأقل بين الضحايا، مضيفاً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وأظهرت صور لرويترز رجال الإطفاء وسيارات الطوارئ في مكان الحادث، فيما سُجّيت الجثث المغطاة على أرضية الشارع قرب موقع الحريق المروع.

وسيطر رجال الإطفاء على الحريق وأُخلي المبنى فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وقال مولودزي إن المبنى يقع في حي فقير فيما كان يشكل في السابق منطقة أعمال في المركز الاقتصادي بجنوب إفريقيا.

وأضاف أن كثراً ربما احتُجزوا في الداخل عندما اندلع الحريق، معرباً عن اعتقاده أن بعضهم كانوا يسكنون المبنى بشكل غير قانوني.