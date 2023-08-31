سياسة
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صور | مصرع أكثر من 70 شخصاً في حريق بجنوب إفريقيا
أفاد مسؤول حكومي بجنوب إفريقيا بأن 73 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في حريق اندلع بمبنى متعدد الطوابق في جوهانسبرغ. وسيطر رجال الإطفاء على الحريق وأُخلي المبنى فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية.
صور | مصرع أكثر من 70 شخصاً في حريق بجنوب إفريقيا
ارتفاع حصيلة وفيات حريق جوهانسبرغ إلى 73 / صورة: Reuters
31 أغسطس 2023

لقي أكثر من 70 شخصاً مصرعهم وأصيب عشرات آخرون الخميس في حريق بمبنى بمنطقة الأعمال التجارية المركزية في جوهانسبرغ المدينة الأكبر في جنوب إفريقيا.

وأفاد الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي بأن "حتى الآن 73 قتيلاً، و43 شخصاً مصاباً بجروح طفيفة نُقلوا إلى مستشفيات محلية".

وأفاد مولاودزي بأن "عملية البحث وانتشال الجثث مستمرة، إذ انتشل فريق الإطفاء 73 جثة حتى الآن"، مضيفاً أن "مزيداً من الأشخاص ربما ما يزالون محاصرين داخل المبنى".

وأشار إلى وجود طفل على الأقل بين الضحايا، مضيفاً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وأظهرت صور لرويترز رجال الإطفاء وسيارات الطوارئ في مكان الحادث، فيما سُجّيت الجثث المغطاة على أرضية الشارع قرب موقع الحريق المروع.

وسيطر رجال الإطفاء على الحريق وأُخلي المبنى فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وقال مولودزي إن المبنى يقع في حي فقير فيما كان يشكل في السابق منطقة أعمال في المركز الاقتصادي بجنوب إفريقيا.

وأضاف أن كثراً ربما احتُجزوا في الداخل عندما اندلع الحريق، معرباً عن اعتقاده أن بعضهم كانوا يسكنون المبنى بشكل غير قانوني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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