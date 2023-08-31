سياسة
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بريطانيا.. تعيين غرانت شابس وزيراً جديداً للدفاع بعد استقالة بن والاس
أعلن مكتب داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عيّن الخميس غرانت شابس في منصب وزير الدفاع, ليخلف في هذا المنصب بن والاس الذي استقال من منصبه صباح اليوم الخميس.
بريطانيا.. تعيين غرانت شابس وزيراً جديداً للدفاع بعد استقالة بن والاس
ريشي سوناك يعيّن غرانت شابس في منصب وزير الدفاع خلفاً لبن والاس الذي قدّم استقالته صباح الخميس / صورة: AP
31 أغسطس 2023

عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، غراند شابس وزيراً جديدا للدفاع خلفاً لبن والاس.

ويأتي التعيين الجديد ضمن تعديلات وزارية يعتزم سوناك إجراءها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وغراند شابس شخصية محافظة كان يشغل منصب وزير أمن الطاقة وحياد الكربون منذ فبراير/شباط. وبدلاً من شخصية متخصصة في القضايا العسكرية، اختار ريشي سوناك شخصاً يتمتع بخبرة سياسية واسعة لهذه الحقيبة الرئيسية.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي لعب دوراً رئيسياً في دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، قدم استقالته رسمياً الخميس.

وقال بن والاس، في رسالة الاستقالة، إنه يقدّم استقالته من منصبه "عقب أربع سنوات عادت فيها وزارة الدفاع مرة أخرى إلى المسار العالمي".

وأكد أن "المملكة المتحدة تحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم بسبب قواتنا المسلحة، الأمر الذي ارتفع منذ بدء الحرب في أوكرانيا".

وكان بن والاس، أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري المقبل للحكومة.

من جانبه أشاد سوناك بالوزير بن والاس قائلاً إنه سيترك منصبه وهو يحظى بـ"شكر واحترام" رئيس الوزراء.

وأشاد رئيس الوزراء "بالتفاني والمهارة" اللذين أظهرهما بن بالاس خلال اضطلاعه بدور قيادي في دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا في وجه روسيا، على حد تعبيره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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