سياسة
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الاقتصاد التركي يحقق نمواً بنسبة 3.8% في الربع الثاني من 2023
أعلنت هيئة الإحصاء التركية حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023. وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن الحكومة ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار واستمرار التأثيرات الإيجابية للسياسات التي طبقتها.
الاقتصاد التركي يحقق نمواً بنسبة 3.8% في الربع الثاني من 2023
شيمشك: بدأنا نرى التأثيرات الإيجابية للسياسات التي طبقناها، وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار واستمرار هذه التأثيرات / صورة: AA
31 أغسطس 2023

حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023.

جاء ذلك حسبما أعلنته هيئة الإحصاء التركية الخميس عن بيانات إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد البلاد، خلال الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/حزيران 2023.

وواصل الاقتصاد التركي بذلك نموه للربع الثاني عشر على التوالي، حسب بيان صادر عن الهيئة.

وأفادت بأن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 60.7% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتبلغ 5.5 تريليون ليرة تركية (271.5 مليار دولار).

وفي معرض تقييمه الأرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن اقتصاد بلاده واصل نموه القوي في الربع الثاني رغم الجهود الجارية لتلافي الآثار الاقتصادية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا فبراير/شباط الفائت.

وأضاف في تصريح: "بدأنا نرى التأثيرات الإيجابية للسياسات التي طبقناها، وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار واستمرار هذه التأثيرات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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