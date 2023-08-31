حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023.

جاء ذلك حسبما أعلنته هيئة الإحصاء التركية الخميس عن بيانات إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد البلاد، خلال الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/حزيران 2023.

وواصل الاقتصاد التركي بذلك نموه للربع الثاني عشر على التوالي، حسب بيان صادر عن الهيئة.

وأفادت بأن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 60.7% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتبلغ 5.5 تريليون ليرة تركية (271.5 مليار دولار).

وفي معرض تقييمه الأرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن اقتصاد بلاده واصل نموه القوي في الربع الثاني رغم الجهود الجارية لتلافي الآثار الاقتصادية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا فبراير/شباط الفائت.

وأضاف في تصريح: "بدأنا نرى التأثيرات الإيجابية للسياسات التي طبقناها، وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار واستمرار هذه التأثيرات".