سياسة
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صور| لليوم الثاني.. استمرار فاعليات مهرجان "تكنوفيست" في أنقرة
لليوم الثاني، تستمر فاعليات مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران، بنسخته السابعة، في مطار أتيمسغوت بأنقرة، متضمناً العديد من المسابقات والعروض الجوية المثيرة.
صور| لليوم الثاني.. استمرار فاعليات مهرجان "تكنوفيست" في أنقرة
استمرار فعاليات مهرجان "تكنوفيست" في أنقرة لليوم الثاني / صورة: AA
31 أغسطس 2023

انطلقت الخميس فعاليات اليوم الثاني لمهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران في العاصمة أنقرة.

ومن المنتظر تنظيم العديد من الفعاليات والعروض الجوية والمسابقات في اليوم الثاني من المهرجان المقام بنسخته الثامنة، وتعتبر الأناضول شريكه الإعلامي العالمي.

ويقوم على تنظيم الحدث التكنولوجي وقف فريق التكنولوجيا التركي (T3) في مطار أتيمسغوت بأنقرة.

كان مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، انطلق في العاصمة التركية أنقرة.

ويشمل المهرجان عديداً من المسابقات التكنولوجية والعروض الجوية المثيرة، خلال المهرجان، الذي يستمر حتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل.​​​​​​​

ويجري تنظيم المهرجان في مطار أتيمسغوت، بنسخته السابعة على مستوى تركيا والثامن داخل البلاد وخارجها، إذ أقيمت إحدى دوراته في أذربيجان.

وانتظمت النسخة الأولى من تكنوفيست عام 2018، فيما نُظم المهرجان الأول لهذا العام في إسطنبول بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار الماضيين.

ويُعتبر تكنوفيست وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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