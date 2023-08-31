قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 5 آخرون، الخميس، في عملية دهس وسط الضفة الغربية انتهت بقتل المنفذ أيضاً.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القتيل والمصابين في عملية الدهس قرب حاجز عسكري إسرائيلي غرب رام الله في وسط الضفة الغربية، هم جنود.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن أحد المصابين في العملية توفي متأثراً بجروحه بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهتها، قالت القناة "13" الإخبارية الإسرائيلية إن 5 آخرين أصيبوا في العملية، دون مزيد من التفاصيل، فيما أشارت نجمة داود الحمراء إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "صدمت شاحنة أشخاصاً كانوا بالقرب من حاجز مكابيم".

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية الدهس، الذي أطلق عليه الجيش الإسرائيلي النار بعد ملاحقته، عمره 41 عاماً ولديه تصريح عمل في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية أن المنفذ أصيب بجروح خطيرة، قبل إعلان وفاته.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور، توتراً متصاعداً مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، دون أن تنجح الوساطات والجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع على الأرض.