سياسة
2 دقيقة قراءة
الضفة.. مقتل جندي إسرائيلي بعملية دهس غرب رام الله والاحتلال يقتل المنفّذ
قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 5 في هجوم نفذه فلسطيني مستخدماً شاحنة هاجم فيها حاجزاً عسكرياً للاحتلال غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلق جنود الاحتلال النار على المنفّذ وأردوه قتيلاً.
الضفة.. مقتل جندي إسرائيلي بعملية دهس غرب رام الله والاحتلال يقتل المنفّذ
مقتل جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة / صورة: AFP
31 أغسطس 2023

قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 5 آخرون، الخميس، في عملية دهس وسط الضفة الغربية انتهت بقتل المنفذ أيضاً.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القتيل والمصابين في عملية الدهس قرب حاجز عسكري إسرائيلي غرب رام الله في وسط الضفة الغربية، هم جنود.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن أحد المصابين في العملية توفي متأثراً بجروحه بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهتها، قالت القناة "13" الإخبارية الإسرائيلية إن 5 آخرين أصيبوا في العملية، دون مزيد من التفاصيل، فيما أشارت نجمة داود الحمراء إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "صدمت شاحنة أشخاصاً كانوا بالقرب من حاجز مكابيم".

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية الدهس، الذي أطلق عليه الجيش الإسرائيلي النار بعد ملاحقته، عمره 41 عاماً ولديه تصريح عمل في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية أن المنفذ أصيب بجروح خطيرة، قبل إعلان وفاته.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور، توتراً متصاعداً مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، دون أن تنجح الوساطات والجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع على الأرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us