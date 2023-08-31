ستتيح شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقاً) إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية من خلالها، على ما أعلن مالكها إيلون ماسك الخميس، في خطوة ترمي إلى جعل المنصة "تطبيقاً شاملاً".

أعلن إيلون ماسك مالك منصة "إكس" -تويتر سابقاً- إضافة خاصية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية للمنصة.

وقال ماسك في منشور بحسابه على المنصة، اليوم الخميس إن "المكالمات الصوتية والمرئية آتية إلى "إكس"، من دون الإشارة إلى موعد إطلاق الخاصية الجديدة.

وأوضح ماسك أن الخاصية الجديدة ستكون متوافرة على الأجهزة العاملة بـأنظمة "أندرويد" و"آي أو إس"، إضافة إلى أجهزة "ماك" والكمبيوتر الشخصي، مشيراً إلى أن استخدامها لا يحتاج إلى رقم هاتف. ووصف "إكس" بأنها "دليل الهاتف العالمي".

وأعلن ماسك والمديرة العامة الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو في تموز/يوليو الفائت تغيير اسم "تويتر" إلى "إكس"، مؤكدين أن الشبكة ستصبح تطبيقاً شاملاً متنوع الأغراض مستوحى من منصة "وي تشات" في الصين، تتيح لمستخدميها التواصل الاجتماعي وإدارة شؤونهم المالية في آن واحد.

والاثنين الماضي حصلت ذراع "إكس" للمدفوعات "تويتر بايمنتس" من سلطات ولاية رود آيلاند الأمريكية على ترخيص يجيز إرسال عملات، ما يخوّلها "المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة" كالتداول والمَحافظ والمدفوعات، على ما أفاد هذا الأسبوع موقع "كوين واير" المتخصص في العملات المشفّرة.

وأوضح الموقع أن هذا الترخيص يمكّن "إكس" من "تخزين الأصول الرقمية ونقلها وتسهيل تبادلها بشكل آمن نيابة عن مستخدميها".