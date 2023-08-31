الأعمال والتكنولوجيا
2 دقيقة قراءة
إيلون ماسك يعلن إضافة خاصية المكالمات الصوتية والمرئية لـ"إكس"
أعلن إيلون ماسك أن منصة إكس ستتيح خاصية المكالمات الصوتية والمرئية من دون الحاجة إلى رقم هاتف، مضيفاً أن المنصة ستصبح "دليل الهاتف العالمي".
إيلون ماسك يعلن إضافة خاصية المكالمات الصوتية والمرئية لـ"إكس"
إيلون ماسك يعلن إضافة خاصية المكالمات الصوتية والمرئية لـ"إكس" / صورة: AFP
31 أغسطس 2023

ستتيح شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقاً) إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية من خلالها، على ما أعلن مالكها إيلون ماسك الخميس، في خطوة ترمي إلى جعل المنصة "تطبيقاً شاملاً".

أعلن إيلون ماسك مالك منصة "إكس" -تويتر سابقاً- إضافة خاصية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية للمنصة.

وقال ماسك في منشور بحسابه على المنصة، اليوم الخميس إن "المكالمات الصوتية والمرئية آتية إلى "إكس"، من دون الإشارة إلى موعد إطلاق الخاصية الجديدة.

وأوضح ماسك أن الخاصية الجديدة ستكون متوافرة على الأجهزة العاملة بـأنظمة "أندرويد" و"آي أو إس"، إضافة إلى أجهزة "ماك" والكمبيوتر الشخصي، مشيراً إلى أن استخدامها لا يحتاج إلى رقم هاتف. ووصف "إكس" بأنها "دليل الهاتف العالمي".

وأعلن ماسك والمديرة العامة الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو في تموز/يوليو الفائت تغيير اسم "تويتر" إلى "إكس"، مؤكدين أن الشبكة ستصبح تطبيقاً شاملاً متنوع الأغراض مستوحى من منصة "وي تشات" في الصين، تتيح لمستخدميها التواصل الاجتماعي وإدارة شؤونهم المالية في آن واحد.

والاثنين الماضي حصلت ذراع "إكس" للمدفوعات "تويتر بايمنتس" من سلطات ولاية رود آيلاند الأمريكية على ترخيص يجيز إرسال عملات، ما يخوّلها "المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة" كالتداول والمَحافظ والمدفوعات، على ما أفاد هذا الأسبوع موقع "كوين واير" المتخصص في العملات المشفّرة.

وأوضح الموقع أن هذا الترخيص يمكّن "إكس" من "تخزين الأصول الرقمية ونقلها وتسهيل تبادلها بشكل آمن نيابة عن مستخدميها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us